"Реваншу нема": Венедіктова пояснила відсторонення Трепака і розслідування щодо Стерненка

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що відставка Віктора Трепака – його рішення, а справу одеського активіста Сергія Стерненка обговорювали, оскільки про це говорив нардеп Олександр Дубінський у Верховній Раді, коли розглядалось її призначення на посаду.

Джерело: Венедіктова у facebook

Пряма мова: "Все, що я не роблю на сьогоднішній день - це розганяється як "зрада". Для мене важлива думка громадянського суспільства і я ніколи не відвернусь і не промовчу, залишивши в повітрі запитання, які всіх турбують".

Деталі: Венедіктова заявила, що нещодавно в Офісі генпрокурора обговорювалась справа Стерненка, яка була передана з поліції до СБУ через неефективність розслідування, "оскільки це питання було озвучено народним депутатом в залі засідань Верховної Ради України".

Вона запевнила, що на нараді з МВС і Нацполом говорили про ефективність діяльності, підстави і історію справи Стерненка. Акцент, за її словами, був зроблений на роботі правоохоронців. Венедіктова закликала "не перекручувати інформацію і розганяти як ще один "реванш".

Щодо відсторонення заступника генпрокурора Віктора Трепака від справи Гандзюк, Венедіктова розказала, що за новим розподілом обов‘язків департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку переходить під керівництво Олексія Симоненка, а за Трепаком залишаються ті справи, які він проводив.

Вона додала, що "це його рішення, якщо він вирішить відійти". Група прокурорів в справі, за її словами, залишається та ж сама.

Що було раніше: Генеральний прокурор Ірина Венедиктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк.

Після цього зам генпрокурора написав заяву на звільнення. За даними УП, Венедиктова ще не підписала заяву.

Також, 25 березня в Офісі Генерального прокурора пройшла зустріч Венедіктової з мііністром МВС Арсеном Аваковим та голова Нацполіції Ігорем Клименком, на якій обговорювали стан досудового розслідування у справі Павла Шеремета.

Поруч із справою Шеремета на нараді названо актуальною та резонансною справу активіста Стерненка, на якого було вчинено кілька замахів, і в ході одного з яких загинув нападник.

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