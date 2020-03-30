Левину продлили арест, Венедиктова уверяет, что дело Гандзюк доведут до конца
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверяет, что расследование убийства активистки Екатерины Гандзюк не потеряет темпа и будет доведено до конца.
Источник: Офис генпрокурора
Прямая речь: "Расследование дела Екатерины Гандзюк будет доведено до конца и не потеряет темпа - это наша принципиальная позиция. В уголовном производстве сменился куратор - это мой заместитель Алексей Симоненко. Однако группа прокуроров и группа следователей СБУ остаются те же, которые совершили прорыв в следствии. Все настроены на реальный результат и направление обвинительных актов в суд.
В то же время мы открыты и приветствуем парламентский контроль и контроль общественности, и нам будет о чем отчитываться и в дальнейшем. Наша задача действовать в рамках закона, чтобы как можно быстрее установить истину и наказать всех виновных".
Детали: Сообщается, что Венедиктова провела встречу с руководствомя Временной следственной комиссии Верховной Рады дл осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.
Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко проинформировал о последних новостях производства.
По его словам, 30 марта Печерский районный суд Киева продлил срок меры пресечения одного из подозреваемых (Алексею Левину), который ранее был экстрадирован из Республики Болгария в Украине. Он останется под стражей до 28 мая 2020 года.
Прокуроры и следователи рассказали парламентариям о состоянии досудебного расследования с соблюдением требований уголовного процессуального закона.
Что предшествовало: Судом был продлен срок предварительного расследования в уголовном производстве по 29 июля 2020 года. Поэтому сейчас идет работа по его завершения и направления обвинительного акта в суд.
Предыстория:
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на Екатерину Гандзюк. Трепак подал в отставку.
- Сама генеральный прокурор потом сказала, что за Трепаком якобы остаются те дела, которые он проводил, и "это его решение, если он решит уйти".
- Отец Гандзюк назвал позором действия нового руководства прокуратуры в расследовании этого преступления, в том числе отстранение Трепака.