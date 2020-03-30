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ДБР взялося за нардепа, що показав "викривальне" відео про брата Єрмака

Понеділок, 30 березня 2020, 21:54
Гео Лерос

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо народного депутата зі "Слуги народу" Гео Лероса, який раніше оприлюднив відео, де нібито брат глави ОП Андрія Єрмака торгує державними посадами.

Джерело: Укрінформ із посиланням на джерела в ДБР

Деталі: Повідомляється, що бюро відреагувало на заяву Єрмака і відкрило справу відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу:

- ч. 2 ст. 190 - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб,

- ч. 2 ст. 344 - втручання у діяльність державного діяча, вчинене особою з використанням свого службового становища,

- ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки,

- ч. 1 ст. 364 - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Відомості до ЄРДР внесені Офісом генерального прокурора.

Дослівно: "Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування за фактом поширення народним депутатом України відео за участю особи, схожої на брата голови Офісу Президента України".

На ситуацію відреагував сам Лерос. Він написав у Фейсбуці, що в понеділок йому вже подзвонили і викликали на допит в ДБР.

Все, що відбувається, він назвав "театром абсурду".

Пряма мова: "У результаті ДБР на мене, а не на корупціонерів, порушило кримінальну справу за 4 статтями, процитую дві найбільш цинічні:

ч. 2 ст. 344 - втручання в діяльність державного діяча, вчинене особою з використанням свого службового становища,

- ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки.

Тобто те, що зафіксовано на плівках, не має значення, виявляється, що розкривати корупціонерів - розголошення держтаємниці".

Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака - Дениса Єрмака - проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
  • Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками".

Українська правда

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Теми: Андрій ЄрмакДБРкриміналВерховна РадаГео Лерос
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