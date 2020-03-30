ДБР взялося за нардепа, що показав "викривальне" відео про брата Єрмака

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Понеділок, 30 березня 2020, 19:00

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо народного депутата зі "Слуги народу" Гео Лероса, який раніше оприлюднив відео, де нібито брат глави ОП Андрія Єрмака торгує державними посадами.

Джерело: Укрінформ із посиланням на джерела в ДБР

Деталі: Повідомляється, що бюро відреагувало на заяву Єрмака і відкрило справу відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу:

- ч. 2 ст. 190 - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб,

- ч. 2 ст. 344 - втручання у діяльність державного діяча, вчинене особою з використанням свого службового становища,

- ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки,

- ч. 1 ст. 364 - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Відомості до ЄРДР внесені Офісом генерального прокурора.

Дослівно: "Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування за фактом поширення народним депутатом України відео за участю особи, схожої на брата голови Офісу Президента України".

Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака - Дениса Єрмака - проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
  • Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками".

Українська правда
Теми: Андрій Єрмак ДБР кримінал Верховна Рада


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