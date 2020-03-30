ДБР взялося за нардепа, що показав "викривальне" відео про брата Єрмака

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо народного депутата зі "Слуги народу" Гео Лероса, який раніше оприлюднив відео, де нібито брат глави ОП Андрія Єрмака торгує державними посадами.

Джерело: Укрінформ із посиланням на джерела в ДБР

Деталі: Повідомляється, що бюро відреагувало на заяву Єрмака і відкрило справу відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу:

- ч. 2 ст. 190 - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб,

- ч. 2 ст. 344 - втручання у діяльність державного діяча, вчинене особою з використанням свого службового становища,

- ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки,

- ч. 1 ст. 364 - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Відомості до ЄРДР внесені Офісом генерального прокурора.

Дослівно: "Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування за фактом поширення народним депутатом України відео за участю особи, схожої на брата голови Офісу Президента України".

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