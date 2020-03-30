Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Живи й оглядайся: Портнов знову накинувся з погрозами на прокурора

Понеділок, 30 березня 2020, 21:13
Живи й оглядайся: Портнов знову накинувся з погрозами на прокурора

Ексзаступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов 30 березня вкотре надіслав погрози прокурору Олександру Божку.

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: Журналісти зазначають, що правоохоронні органи поки мовчать, а новий генпрокурор Ірина Венедіктова, до якої Божко нещодавно звернувся за допомогою, також.

У виданні нагадують, що кваліфкомісія адвокатів взагалі не побачила у діях Портнова "ознак дисциплінарного проступку".

Що передувало: 

  • 18 листопада 2019 р. журналісти "Слідство.Інфо" повідомили, що ексзаступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов з 2017 року погрожує прокурорам, які розслідують кримінальні провадження, де він фігурує.
  • Зокрема, погрози з номера Портнова отримували співробітник ГПУ Олександр Божко, колишній очільник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк та ще один співробітник ГПУ, якого ЗМІ не називають.
  • Божко вів кримінальне провадження, яке стосувалося можливого привласнення Портновим грошей двох столичних вишів, а також – імовірних зловживань під час обрання його членом Вищої ради юстиції.
  • На початку 2019-го Печерський суд Києва зобов’язав прокурора протягом місяця завершити розслідування у справі Портнова. Зі спливом терміну провадження його слід було або закрити, або передати до суду. У Печерському суді до осені 2016-го року працювала рідна сестра Портнова.
  • Прокурор Олександр Божко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів позбавити Портнова права займатися адвокатською діяльністю.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Портновпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Портнов
Син Портнова виїхав з України за підробленими документами – ЗМІ
Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся – "Схеми"
Портнов виїхав із України у червні, підстави не розкривають – "Схеми"
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: