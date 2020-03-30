Живи й оглядайся: Портнов знову накинувся з погрозами на прокурора
Ексзаступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов сьогодні вкотре надіслав погрози прокурору Олександру Божку.
Джерело: Слідство.Інфо
Деталі: Журналісти зазначають, що правоохоронні органи поки мовчать, а новий генпрокурор Ірина Венедіктова, до якої Божко нещодавно звернувся за допомогою, також.
У виданні нагадують, що кваліфкомісія адвокатів взагалі не побачила у діях Портнова "ознак дисциплінарного проступку".
Що передувало:
- 18 листопада 2019 р. журналісти "Слідство.Інфо" повідомили, що ексзаступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов з 2017 року погрожує прокурорам, які розслідують кримінальні провадження, де він фігурує.
- Зокрема, погрози з номера Портнова отримували співробітник ГПУ Олександр Божко, колишній очільник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк та ще один співробітник ГПУ, якого ЗМІ не називають.
- Божко вів кримінальне провадження, яке стосувалося можливого привласнення Портновим грошей двох столичних вишів, а також – імовірних зловживань під час обрання його членом Вищої ради юстиції.
- На початку 2019-го Печерський суд Києва зобов’язав прокурора протягом місяця завершити розслідування у справі Портнова. Зі спливом терміну провадження його слід було або закрити, або передати до суду. У Печерському суді до осені 2016-го року працювала рідна сестра Портнова.
- Прокурор Олександр Божко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів позбавити Портнова права займатися адвокатською діяльністю.