Живи й оглядайся: Портнов знову накинувся з погрозами на прокурора

Ексзаступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов сьогодні вкотре надіслав погрози прокурору Олександру Божку.

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: Журналісти зазначають, що правоохоронні органи поки мовчать, а новий генпрокурор Ірина Венедіктова, до якої Божко нещодавно звернувся за допомогою, також.

У виданні нагадують, що кваліфкомісія адвокатів взагалі не побачила у діях Портнова "ознак дисциплінарного проступку".

Що передувало: