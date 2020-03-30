Живи й оглядайся: Портнов знову накинувся з погрозами на прокурора

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Понеділок, 30 березня 2020, 21:13

Ексзаступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов сьогодні вкотре надіслав погрози прокурору Олександру Божку.

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: Журналісти зазначають, що правоохоронні органи поки мовчать, а новий генпрокурор Ірина Венедіктова, до якої Божко нещодавно звернувся за допомогою, також.

У виданні нагадують, що кваліфкомісія адвокатів взагалі не побачила у діях Портнова "ознак дисциплінарного проступку".

Що передувало: 

  • 18 листопада 2019 р. журналісти "Слідство.Інфо" повідомили, що ексзаступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов з 2017 року погрожує прокурорам, які розслідують кримінальні провадження, де він фігурує.
  • Зокрема, погрози з номера Портнова отримували співробітник ГПУ Олександр Божко, колишній очільник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк та ще один співробітник ГПУ, якого ЗМІ не називають.
  • Божко вів кримінальне провадження, яке стосувалося можливого привласнення Портновим грошей двох столичних вишів, а також – імовірних зловживань під час обрання його членом Вищої ради юстиції.
  • На початку 2019-го Печерський суд Києва зобов’язав прокурора протягом місяця завершити розслідування у справі Портнова. Зі спливом терміну провадження його слід було або закрити, або передати до суду. У Печерському суді до осені 2016-го року працювала рідна сестра Портнова.
  • Прокурор Олександр Божко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів позбавити Портнова права займатися адвокатською діяльністю.

Українська правда
Теми: Портнов прокуратура


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