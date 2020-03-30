Живи и оглядывайся: Портнов снова набросился с угрозами на прокурора

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Понедельник, 30 марта 2020, 21:13

Экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов сегодня в очередной раз послал угрозы прокурору Александру Божко.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: Журналисты отмечают, что правоохранительные органы пока молчат, а новый генпрокурор Ирина Венедиктова, к которой Божко недавно обратился за помощью, тоже.

В издании напоминают, что квалифкомиссия адвокатов вообще не увидела в действиях Портнова "признаков дисциплинарного проступка".

Предыстория: 

  • 18 ноября журналисты "Слідство.Інфо" сообщили, что экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства, где он фигурирует.
  • В частности, угрозы с номера Портнова получали, по данным журналистов, сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого в издании не называют.
  • Прокурор Божко вел уголовное производство, которое касалось возможного присвоения Портновым денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции.
  • В начале 2019-го Печерский суд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Портнова. По истечении срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. В Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова.
  • Прокурор ГПУ Александр Божко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью.

Украинская правда
Темы: Портнов прокуратура


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