Живи и оглядывайся: Портнов снова набросился с угрозами на прокурора

Экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов сегодня в очередной раз послал угрозы прокурору Александру Божко.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: Журналисты отмечают, что правоохранительные органы пока молчат, а новый генпрокурор Ирина Венедиктова, к которой Божко недавно обратился за помощью, тоже.

В издании напоминают, что квалифкомиссия адвокатов вообще не увидела в действиях Портнова "признаков дисциплинарного проступка".

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