Живи и оглядывайся: Портнов снова набросился с угрозами на прокурора
Понедельник, 30 марта 2020, 21:13
Экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов 30 марта в очередной раз послал угрозы прокурору Александру Божко.
Источник: Слідство.Інфо
Детали: Журналисты отмечают, что правоохранительные органы пока молчат, а новый генпрокурор Ирина Венедиктова, к которой Божко недавно обратился за помощью, тоже.
В издании напоминают, что квалифкомиссия адвокатов вообще не увидела в действиях Портнова "признаков дисциплинарного проступка".
Предыстория:
- 18 ноября журналисты "Слідство.Інфо" сообщили, что экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства, где он фигурирует.
- В частности, угрозы с номера Портнова получали, по данным журналистов, сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого в издании не называют.
- Прокурор Божко вел уголовное производство, которое касалось возможного присвоения Портновым денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции.
- В начале 2019-го Печерский суд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Портнова. По истечении срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. В Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова.
- Прокурор ГПУ Александр Божко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью.
Украинская правда