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Коронавирус: в Украине подтвердили новые случаи заболевания

Вторник, 31 марта 2020, 10:08
Коронавирус: в Украине подтвердили новые случаи заболевания

По состоянию на 10.00 31 марта в Украине в целом подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: "По состоянию на 10:00, 31 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров в общем подтверждено 549 случаев COVID-19".

Детали: Больше всего случаев зафиксировано в столице Украины Киеве - 107.

Случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 36 случаев;
  • Волынская обл. - 3 случая;
  • Днепропетровская обл. - 9 случаев;
  • Донецкая обл. - 6 случаев;
  • Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;
  • г. Киев - 107 случаев;
  • Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)
  • Кировоградская обл. - 4 случая;
  • Львовская обл. - 6 случаев;
  • Луганская обл. - 2 случая;
  • Одесская обл. - 11 случаев;
  • Полтавская обл. - 1 случай;
  • Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных)
  • Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 3 случая;
  • Черкасская обл. - 50 случаев;
  • Черновицкая обл. - 90 (2 летальный) случаев;
  • Черниговская обл. - 2 случая.

Всего в настоящее время зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине, а 8 человек уже выздоровели. С начала года Центр общественного здоровья получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория:

  • По состоянию на утро 31 марта в мире с 787 010 случаев заболевания 166 214 человек выздоровели и 37 820 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Украинакарантин
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