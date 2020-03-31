Коронавирус: в Украине подтвердили новые случаи заболевания

По состоянию на 10.00 31 марта в Украине в целом подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: "По состоянию на 10:00, 31 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров в общем подтверждено 549 случаев COVID-19".

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