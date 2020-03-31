Коронавирус: в Украине подтвердили новые случаи заболевания

По состоянию на 10.00 31 марта в Украине в целом подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: "По состоянию на 10:00, 31 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров в общем подтверждено 549 случаев COVID-19".

Детали: Больше всего случаев зафиксировано в столице Украины Киеве - 107.

Случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 36 случаев;

Волынская обл. - 3 случая;

Днепропетровская обл. - 9 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;

г. Киев - 107 случаев;

Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)

Кировоградская обл. - 4 случая;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 11 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных)

Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 3 случая;

Черкасская обл. - 50 случаев;

Черновицкая обл. - 90 (2 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 2 случая.

Всего в настоящее время зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине, а 8 человек уже выздоровели. С начала года Центр общественного здоровья получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

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