Коронавирус: в Украине подтвердили новые случаи заболевания

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Вторник, 31 марта 2020, 10:08

По состоянию на 10.00 31 марта в Украине в целом подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: "По состоянию на 10:00, 31 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров в общем подтверждено 549 случаев COVID-19".

Дополняется...

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019


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