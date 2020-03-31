Коронавирус: в Украине подтвердили новые случаи заболевания
По состоянию на 10.00 31 марта в Украине в целом подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.
Источник: Центр общественного здоровья
Дословно: "По состоянию на 10:00, 31 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров в общем подтверждено 549 случаев COVID-19".
Детали: Больше всего случаев зафиксировано в столице Украины Киеве - 107.
Случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 36 случаев;
- Волынская обл. - 3 случая;
- Днепропетровская обл. - 9 случаев;
- Донецкая обл. - 6 случаев;
- Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 13 случаев;
- Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;
- г. Киев - 107 случаев;
- Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)
- Кировоградская обл. - 4 случая;
- Львовская обл. - 6 случаев;
- Луганская обл. - 2 случая;
- Одесская обл. - 11 случаев;
- Полтавская обл. - 1 случай;
- Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных)
- Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)
- Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Хмельницкая обл. - 3 случая;
- Черкасская обл. - 50 случаев;
- Черновицкая обл. - 90 (2 летальный) случаев;
- Черниговская обл. - 2 случая.
Всего в настоящее время зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине, а 8 человек уже выздоровели. С начала года Центр общественного здоровья получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.
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Предыстория:
- По состоянию на утро 31 марта в мире с 787 010 случаев заболевания 166 214 человек выздоровели и 37 820 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.