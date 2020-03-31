У Росії за добу 500 випадків коронавірусу

За останню добу в Росії зареєстровали 500 випадків інфікування коронавірусом в 24 регіонах.

Джерело: РИА Новости з посиланням на оперативний штаб по боротьбі з розповсюдженням коронавіруса

Дослівно: "За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 – 500 у 24 регіонах".

Деталі: Загалом у Росії на сьогоднішній день зареєстровано 2337 випадків коронавірусної інфекції в 73 регіонах.

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