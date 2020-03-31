У Росії за добу 500 випадків коронавірусу

4847 переглядів
Вівторок, 31 березня 2020, 12:11

За останню добу в Росії зареєстровали 500 випадків інфікування коронавірусом в 24 регіонах.

Джерело: РИА Новости з посиланням на оперативний штаб по боротьбі з розповсюдженням коронавіруса

Дослівно: "За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 – 500 у 24 регіонах".

Деталі: Загалом у Росії на сьогоднішній день зареєстровано 2337 випадків коронавірусної інфекції в 73 регіонах.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:

  • Станом на 31 березня з початку поширення коронавірусу у світі захворіли 785 709 осіб, із них померли 37 686 людей та вилікувались – 165 837. Лідером за смертністю є Італія. Там на померло більше 10% від загальної кількості зареєстрованих випадків – 11 591 осіб із 101 739 випадків. Одужали в Італії 14 620 осіб. Після Італії слідує Іспанія. Нині жертвами коронавірусу там стали 7716 осіб із 87 956 підтверджених випадків.   
  • Станом на 10:00 31 березня в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.

Теми: Росія коронавірус Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Це дуже мило" – Трамп про літак із гуманітарною допомогою від РФ 31 березня 2020, 08:09
Трамп пролонгував санкції проти РФ через кібератаки проти США 31 березня 2020, 04:30
Формування Російської Федерації 13 разів обстріляли українські позиції 30 березня 2020, 07:08
Усі новини
Головні новини
31 березня. No time to die: В Україні понад 500 інфікованих, диктатура в Угорщині, "зараження" пілотів Формули-1
Коронавірус: в Україні підтвердили нові випадки захворювання
Шмигаль гадає, що Рада ухвалить зміни до бюджету за тиждень
Коронавірус: Китай за минулу добу не зареєстрував смертей та нових хворих
Усі новини
читай!

Як говорити з дітьми про смерть. 5 книг на допомогу батькам

Досвід

Історії трьох родин, які обрали домашнє навчання