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У Росії за добу 500 випадків коронавірусу

Вівторок, 31 березня 2020, 12:11
У Росії за добу 500 випадків коронавірусу

За останню добу в Росії зареєстрували 500 випадків інфікування коронавірусом в 24 регіонах.

Джерело: РИА Новости з посиланням на оперативний штаб по боротьбі з розповсюдженням коронавіруса

Дослівно: "За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 – 500 у 24 регіонах".

Деталі: Загалом у Росії на сьогоднішній день зареєстровано 2337 випадків коронавірусної інфекції в 73 регіонах.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Передісторія:

  • Станом на 31 березня з початку поширення коронавірусу у світі захворіли 785 709 осіб, із них померли 37 686 людей та вилікувались – 165 837. Лідером за смертністю є Італія. Там на померло більше 10% від загальної кількості зареєстрованих випадків – 11 591 осіб із 101 739 випадків. Одужали в Італії 14 620 осіб. Після Італії слідує Іспанія. Нині жертвами коронавірусу там стали 7716 осіб із 87 956 підтверджених випадків.   
  • Станом на 10:00 31 березня в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019
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