В России за сутки 500 случаев коронавируса

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Вторник, 31 марта 2020, 12:11

За последние сутки в России зарегистрировали 500 случаев инфицирования коронавирусом в 24 регионах.

Источник: РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Дословно: "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 500 в 24 регионах".

Детали: Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.

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Предыстория:

  • По состоянию на 31 марта с момента начала распространения коронавируса в мире заболели 785 709 человек, из них – 37 686, вылечились – 165 837. Лидером по смертности является Италия. Там умерло более 10% от общего количества зарегистрированных случаев – 11 591 человек из 101 739 случаев. Выздоровели в Италии 14 620 человек. После Италии следует Испания. Сейчас жертвами коронавируса там стали 7716 человек из 87 956 подтвержденных случаев. 
  • По состоянию на 10:00 31 марта в Украине в целом подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.

Темы: Росcия коронавирус Covid-2019


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