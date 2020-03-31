В России за сутки 500 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 500 случаев инфицирования коронавирусом в 24 регионах.

Источник: РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Дословно: "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 500 в 24 регионах".

Детали: Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория: