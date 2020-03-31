Кличко розповів, скільки осіб повернулися з-за кордону в Київ з початку пандемії

Київський голова Віталій Кличко розповів, що з 11 березня до Києва з-за кордону повернулися 37 тисяч осіб.

Джерело: брифінг міського голови 31 березня

Деталі: Він повідомив, що у Києві створили спеціальний моніторинговий центр для контролю за дотримання правил самоізоляції.

Пряма мова: "На сьогодні центр отримав інформацію про: 37 тисяч киян, які перетнули державний кордон з 11 березня цього року; про 435 киян, які є контактерами з хворими; та 107 підтверджених хворих. Частина з яких лікується вдома на самоізоляції".

Центр збирає інформації від: сімейних лікарів, Київського лабораторного центру МОЗ, Державної прикордонної служби, Нацполіції, інших служб, від мешканців міста.

Мер додав, що єдина база дозволить ретельніше контролювати можливі шляхи розповсюдження вірусу: "Центр не тільки збирає інформацію, а й контролюватиме дотримання режиму самоізоляції".

Кличко нагадав також і про відповідальність за порушення режиму карантину, самоізоляції або обсервації:

Перше порушення – штраф у 17 000 грн.

Друге – штраф 34 000 грн

Третє – кримінальна відповідальність.

Міський голова додав, що на тих, хто влаштовує масові гулянки, пікніки в парках та зонах відпочинку, будуть складати протоколи і виписуватимуть штрафи від 1 700 до 3 400 гривень за порушення правил благоустрою.

Також він повідомив, що столична влада облаштувала у Києві дві бази для перебування людей на обсервації: "Там є все необхідне для тимчасового проживання. Мешканці міста за це не платитимуть. Одна з баз – на 200 ліжок - у Чорнобильській лікарні на Лісовому масиві".

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