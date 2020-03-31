Жителів Москви зобов'яжуть отримувати дозвіл на кожен вихід з дому
Жителям столиці Росії в період карантину буде потрібно отримувати дозвіл для кожного виходу з дому.
Джерело: Комерсант з посиланням на службові презентації Московської мерії
Деталі: Москвичам в умовах карантину потрібно буде отримувати на сайті мерії QR-код для кожного виходу з дому, чи то "терміновий вихід з базових потреб" в магазин, викидання сміття, прогулянка з собакою або виїзд на дачу.
Без обмежень пересуватися по місту зможуть лише власники "заданих груп посвідчень" в тому числі співробітники силових відомств, уряду, столичної мерії, Держдуми і Ради федерації.
Передбачається, що жителі Москви повинні будуть зареєструватися на сайті уряду Москви, отримавши доступ до "особистого кабінету". У ньому вони повинні вказати "фактичне місце проживання", визначити "домашній район" і прикріпити власне фото. Після цього в кабінеті можна залишати "заявки" на вихід.
При цьому, наприклад, при виході з будинку для "базових потреб" користувач повинен буде вибрати причину такої дії: "магазин", "аптека" і "інше". Після "верифікації" громадянину видадуть унікальний QR-код на одну операцію. Лише після його отримання з кодом на смартфоні (або роздруківкою) громадянин може, власне, виходити з дому.
Джерело "Комерсанта" в уряді Москви зазначило, що поширена презентація може бути не фінальною версією документа.
Що було раніше: За останню добу в Росії зареєстровали 500 випадків інфікування коронавірусом в 24 регіонах. Загалом у Росії на сьогоднішній день зареєстровано 2337 випадків коронавірусної інфекції в 73 регіонах.
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Передісторія:
- Станом на 31 березня з початку поширення коронавірусу у світі захворіли 785 709 осіб, із них померли 37 686 людей та вилікувались – 165 837. Лідером за смертністю є Італія. Там на померло більше 10% від загальної кількості зареєстрованих випадків – 11 591 осіб із 101 739 випадків. Одужали в Італії 14 620 осіб. Після Італії слідує Іспанія. Нині жертвами коронавірусу там стали 7716 осіб із 87 956 підтверджених випадків.
- Станом на 10:00 31 березня в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.