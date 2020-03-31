Жителей Москвы обяжут получать разрешение на каждый выход из дома
Жителям столицы России в период карантина потребуется получать разрешение для каждого выхода из дома.
Источник: Коммерсант со ссылкой на служебные презентациии Московской мэрии
Детали: Москвичам в условиях карантина потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома, будь то "срочный выход по базовым потребностям" в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу.
Без ограничений передвигаться по городу смогут лишь обладатели "заданных групп удостоверений" в том числе сотрудники силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета федерации.
Предполагается, что жители Москвы должны будут зарегистрироваться на сайте правительства Москвы, получив доступ к "личному кабинету". В нем они должны указать "фактическое место жительства", определить "домашний район" и прикрепить собственное фото. После этого в кабинете можно оставлять "заявки" на выход.
При этом, к примеру, при выходе из дома по "базовым потребностям" пользователь должен будет выбрать причину такого действия: "магазин", "аптека" и "другое". После "верификации" гражданину выдадут уникальный QR-код на одну операцию. Лишь после его получения с кодом на смартфоне (или распечаткой) гражданин может, собственно, выходить из дома.
Источник "Коммерсанта" в правительстве Москвы отметил, что распространенная презентация может быть не финальной версией документа.
Что было раньше: За последние сутки в России зарегистрировали 500 случаев инфицирования коронавирусом в 24 регионах. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.
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Предыстория:
- По состоянию на 31 марта с момента начала распространения коронавируса в мире заболели 785 709 человек, из них – 37 686, вылечились – 165 837. Лидером по смертности является Италия. Там умерло более 10% от общего количества зарегистрированных случаев – 11 591 человек из 101 739 случаев. Выздоровели в Италии 14 620 человек. После Италии следует Испания. Сейчас жертвами коронавируса там стали 7716 человек из 87 956 подтвержденных случаев.
- По состоянию на 10:00 31 марта в Украине в целом подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.