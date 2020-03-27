"Куратор" Одеської області про боротьбу з СOVID-19: Повний параліч

Власник компанії TIS Андрій Ставніцер, який курирує Одеську область під час пандемії коронавіруса, заявляє, що влада нічого не робить для боротьби з СOVID-19, і що відповідального чиновника, який може приймати рішення, в області немає.

Джерело: пост Ставніцера в Facebook

Пряма мова: "В Одеській області п'ять разів за останній тиждень змінювався список опорних лікарень. Щоразу сотні волонтерів, бізнесменів, небайдужих людей в буквальному сенсі на півдорозі розвертають машини, забиті коробками з антисептиком і масками, і їдуть в інший кінець області.

Глава обласного відділу охорони здоров'я, Оксана Сорочан, кожні півтори години зривається в сльози. Губернатор Максим Куций не плаче, але рішень не приймає.

У мене немає медичної освіти, і кажуть, що я не маю вказувати лікарям. Добре. Покажіть мені, хто має? В одеській області цієї людини нема. Повний параліч".

Деталі: За словами Ставніцера, все, що бізнес і волонтери роблять зараз, – це "просто підготовка", а далі почнеться найскладніший час, коли потрібно буде приймати важкі і швидкі рішення.

Бізнесмен заявляє, що приймати їх в області нікому.

Він звернувся до президента Володимира Зеленського, який просив його "курирувати" Одеську область під час карантину, зазначивши, що бізнес все зробив, що просив глава держави, при цьому обласна влада тільки кілька разів подзвонили йому з питанням, скільки грошей здали бізнесмени.

За словами Ставніцера, в ОДА "навіть 45 машин швидкої допомоги, які вже є, ніяк не можуть оформити і випустити на дороги", а коли в Одеський аеропорт привезли тести з Китаю, то представники різних регіонів побилися між собою і з Національною гвардією за ці коробки.

Ставніцер зазначив, що "таке відбувається під час безвладдя, і це страшніше, ніж порожні лікарні".

Він вимагає негайно прийняти остаточне рішення по опорних лікарнях, змусити штаб при ОДА функціонувати насправді, а "не існувати на папері і в якості контролюючого мене органу".

Ставніцер зазначив, що із задоволенням продовжить допомагати місту і області на волонтерських засадах, але не братиме участі "у політичній метушні".

Відеоінтерв'ю з Андрієм Ставніцером дивіться о 21:00 27 березня на сторінці "Української правди" в Facebook

Що було раніше: 16 березня президент Володимир Зеленський зібрав у себе в Офісі українських олігархів і великих бізнесменів, щоб попросити про допомогу. За даними "Української правди", ця ідея виникла серед найближчого оточення спонтанно. Зустріч організовували у стислі терміни.

Зокрема, президент попросив олігархів та крупних бізнесменів взяти під кураторство області, де у них є активи і відповідно ресурси та люди.

Згодом Ставніцер заявив, що готовність області до боротьби з Covid-19 – нульова.

Читайте також: Віртуальні наради та олігархи-куратори. Як Зеленський бореться з коронавірусом

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: