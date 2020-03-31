ПЦУ збере синод, щоб вирішити, як святкувати Великдень на карантині

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Вівторок, 31 березня 2020, 16:18

Православна церква України обере формат святкування Великодня під час карантину на засіданні Священного синоду, який можуть провести по відеозв'язку ближче до 13 квітня.

Джерело: представник прес-служби ПЦУ, диякон Михайло Омелян у коментарі УП

Пряма мова: "Це будуть практичні рекомендації для духовенства і мирян, зокрема про порядок звершення богослужінь у ці дні. Сюди входить: чи йти у храм, чи бути вдома, як святити паску тощо".

Деталі: Імовірно, засідання синоду проведуть по відеозв’язку, як і попереднє, 24 березня.

Нагадаємо:

  • 25 березня Офіс президента анонсував проект "Великдень вдома".
  • Синод ПЦУ дозволив проводити богослужіння у храмах без прихожан.
  • Священнослужителі ПЦУ почали виготовляти антисептики для рук за рецептом ВООЗ та роздавати їх людям літнього віку.

Українська правда
Теми: карантин церква коронавірус


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