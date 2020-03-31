ПЦУ збере синод, щоб вирішити, як святкувати Великдень на карантині
Вівторок, 31 березня 2020, 16:18
Православна церква України обере формат святкування Великодня під час карантину на засіданні Священного синоду, який можуть провести по відеозв'язку ближче до 13 квітня.
Джерело: представник прес-служби ПЦУ, диякон Михайло Омелян у коментарі УП
Пряма мова: "Це будуть практичні рекомендації для духовенства і мирян, зокрема про порядок звершення богослужінь у ці дні. Сюди входить: чи йти у храм, чи бути вдома, як святити паску тощо".
Деталі: Імовірно, засідання синоду проведуть по відеозв’язку, як і попереднє, 24 березня.
Нагадаємо:
- 25 березня Офіс президента анонсував проект "Великдень вдома".
- Синод ПЦУ дозволив проводити богослужіння у храмах без прихожан.
- Священнослужителі ПЦУ почали виготовляти антисептики для рук за рецептом ВООЗ та роздавати їх людям літнього віку.
Українська правда