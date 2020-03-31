ПЦУ збере синод, щоб вирішити, як святкувати Великдень на карантині

Православна церква України обере формат святкування Великодня під час карантину на засіданні Священного синоду, який можуть провести по відеозв'язку ближче до 13 квітня.

Джерело: представник прес-служби ПЦУ, диякон Михайло Омелян у коментарі УП

Пряма мова: "Це будуть практичні рекомендації для духовенства і мирян, зокрема про порядок звершення богослужінь у ці дні. Сюди входить: чи йти у храм, чи бути вдома, як святити паску тощо".

Деталі: Імовірно, засідання синоду проведуть по відеозв’язку, як і попереднє, 24 березня.

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