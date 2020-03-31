Ермак о возвращении заложников: Может 2 недели и мы уже начнем проводить эти обмены
Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО начнется в ближайшие 2 недели
Источник: Ермак во время брифинга 31 марта
Прямая речь: Этот процесс продолжается, он усложнен сегодня ситуацией с пандемией. Поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются.
Мы еще раз получили подтверждение от участников ТКГ. Был разговор президента с руководителем Красного креста о немедленном отправления туда, на территорию, представителей Красного креста. Это нам поможет усовершенствовать списки людей, которые там находятся.
Эта работа продолжается и я очень надеюсь, что может это неделю, может 10 дней, может 2 недели и мы уже начнем проводить эти обмены ".
Детали: Ермак заявил, что стране нужна эффективная работа в ТКГ. Он подчеркнул, что весь мир находится в очень тяжелой ситуации и после окончания пандемии каждая страна будет бороться с насидкамы экономического кризиса и вопрос санкций станет очень серьезным. Ермак напомнил, что все санкции в отношении России связаны с выполнением Минских соглашений и аннексией Крыма.
Предыстория:
- 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.
- 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.
- 6 марта уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.
- Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря 2019 года. Тогла боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украины территорию. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
- СБУ позже опубликовала список всех возвращенных Украине лиц. Из них – 12 военные, 64 гражданских.