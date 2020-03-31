Ермак о возвращении заложников: Может 2 недели и мы уже начнем проводить эти обмены

Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО начнется в ближайшие 2 недели

Источник: Ермак во время брифинга 31 марта

Прямая речь: Этот процесс продолжается, он усложнен сегодня ситуацией с пандемией. Поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются.

Мы еще раз получили подтверждение от участников ТКГ. Был разговор президента с руководителем Красного креста о немедленном отправления туда, на территорию, представителей Красного креста. Это нам поможет усовершенствовать списки людей, которые там находятся.

Эта работа продолжается и я очень надеюсь, что может это неделю, может 10 дней, может 2 недели и мы уже начнем проводить эти обмены ".

Детали: Ермак заявил, что стране нужна эффективная работа в ТКГ. Он подчеркнул, что весь мир находится в очень тяжелой ситуации и после окончания пандемии каждая страна будет бороться с насидкамы экономического кризиса и вопрос санкций станет очень серьезным. Ермак напомнил, что все санкции в отношении России связаны с выполнением Минских соглашений и аннексией Крыма.

Предыстория: