Ермак о возвращении заложников: Может 2 недели и мы уже начнем проводить эти обмены

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Вторник, 31 марта 2020, 16:21

Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО начнется в ближайшие 2 недели

Источник: Ермак во время брифинга 31 марта

Прямая речь: Этот процесс продолжается, он усложнен сегодня ситуацией с пандемией. Поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются.

Мы еще раз получили подтверждение от участников ТКГ. Был разговор президента с руководителем Красного креста о немедленном отправления туда, на территорию, представителей Красного креста. Это нам поможет усовершенствовать списки людей, которые там находятся.

Эта работа продолжается и я очень надеюсь, что может это неделю, может 10 дней, может 2 недели и мы уже начнем проводить эти обмены ".

Детали: Ермак заявил, что стране нужна эффективная работа в ТКГ. Он подчеркнул, что весь мир находится в очень тяжелой ситуации и после окончания пандемии каждая страна будет бороться с насидкамы экономического кризиса и вопрос санкций станет очень серьезным. Ермак напомнил, что все санкции в отношении России связаны с выполнением Минских соглашений и аннексией Крыма.

Предыстория:

  • 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.
  • 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.
  • 6 марта уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.
  • Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря 2019 года. Тогла боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украины территорию. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
  • СБУ позже опубликовала список всех возвращенных Украине лиц. Из них – 12 военные, 64 гражданских.

Темы: обмен Андрей Ермак ОРДЛО пленные Минские соглашения


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