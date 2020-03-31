На въездах в Черновицкую область установили блок-посты

555 просмотров
Вторник, 31 марта 2020, 17:28

В Черновицкой области обустроили "карантинно-эпидемиологические" блок-посты при въездах в область и в 5 селах.

Источник: пресс-служба Черновицкой ОГА.

Дословно: "В Черновицкой области обустроено 14 карантинно-эпидемиологических постов. 9 из них в населенных пунктах: Колинковцы Хотинского района, Брусника и Лужаны Кицманского района, Большой Кучурив Стороженецького района, Чагор Глыбоцкого района, где в круглосуточном режиме дежурят спасатели и работники полиции".

Детали: Также 5 постов расположены вблизи стационарных полицейских станций при въездах в область.

Что было раньше: Руководство Черновицкой области выступало за введение особого режима въезда и выезда в регион и запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом на Буковине составляет 90 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория:

Темы: Черновицкая область коронавирус карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Буковина: 7 больных COVID-19 в реанимации, еще 2-е с подозрением – в тяжелом состоянии 31 марта 2020, 14:57
Буковина хочет особого режима в регионе и запрет на межобластное сообщение 28 марта 2020, 17:32
На Буковине из больницы выписали еще двух людей, болевших COVID 19 – ОГА 27 марта 2020, 15:09
Все новости
Главные новости
Коронавирус все ближе к Путину: заразился врач, который показывал ему спецбольницу
Ермак о покупке Mercedes перед карантином: Так совпало
Ермак рассказал о будущем консультативного совета с представителями ОРДЛО
Трепак ушел в отставку с должности замгенпрокурора
Все новости
тест

Выдерживаете ли вы work-life balance работая из дома?

Медицина

Что делать в случае отказа в тестировании на COVID-19

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!