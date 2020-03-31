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На въездах в Черновицкую область установили блок-посты

Вторник, 31 марта 2020, 17:28
На въездах в Черновицкую область установили блок-посты

В Черновицкой области обустроили "карантинно-эпидемиологические" блок-посты при въездах в область и в 5 селах.

Источник: пресс-служба Черновицкой ОГА.

Дословно: "В Черновицкой области обустроено 14 карантинно-эпидемиологических постов. 9 из них в населенных пунктах: Колинковцы Хотинского района, Брусника и Лужаны Кицманского района, Большой Кучурив Стороженецького района, Чагор Глыбоцкого района, где в круглосуточном режиме дежурят спасатели и работники полиции".

Детали: Также 5 постов расположены вблизи стационарных полицейских станций при въездах в область.

Что было раньше: Руководство Черновицкой области выступало за введение особого режима въезда и выезда в регион и запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом на Буковине составляет 90 человек.

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Темы: Черновицкая областькоронавирускарантин
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