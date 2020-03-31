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На Львівщині покарають людей за відмову від тестування на COVID-19

Вівторок, 31 березня 2020, 22:30
На Львівщині покарають людей за відмову від тестування на COVID-19

У Пустомитівському районі провели перші тестування на коронавірус мешканців Львівщини, які повернулися з-за кордону та перебувають у зоні ризику.

Джерело: пресслужба Львівської ОДА

Деталі: 31 березня протестували на коронавірус ще 57 осіб. Результат в усіх - негативний, ще 7 осіб відмовилися від проведення тесту.

Усіх, хто відмовився від проведення тесту, моніторить сімейний лікар, інформація про них передається у РДА і поліцію, де складають відповідні протоколи.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо: 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Українська правда

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Теми: Львівщинакоронавірускарантин
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