На Львівщині покарають людей за відмову від тестування на COVID-19
Вівторок, 31 березня 2020, 22:30
У Пустомитівському районі провели перші тестування на коронавірус мешканців Львівщини, які повернулися з-за кордону та перебувають у зоні ризику.
Джерело: пресслужба Львівської ОДА
Деталі: 31 березня протестували на коронавірус ще 57 осіб. Результат в усіх - негативний, ще 7 осіб відмовилися від проведення тесту.
Усіх, хто відмовився від проведення тесту, моніторить сімейний лікар, інформація про них передається у РДА і поліцію, де складають відповідні протоколи.
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Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус
Нагадаємо: 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
Українська правда