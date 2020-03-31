На Львівщині покарають людей за відмову від тестування на COVID-19

1883 перегляди
Вівторок, 31 березня 2020, 22:30

У Пустомитівському районі провели перші тестування на коронавірус мешканців Львівщини, які повернулися з-за кордону та перебувають у зоні ризику.

Джерело: пресслужба Львівської ОДА

Деталі: 31 березня протестували на коронавірус ще 57 осіб. Результат в усіх - негативний, ще 7 осіб відмовилися від проведення тесту.

Усіх, хто відмовився від проведення тесту, моніторить сімейний лікар, інформація про них передається у РДА і поліцію, де складають відповідні протоколи.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо: 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Українська правда
Теми: Львівщина коронавірус карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Львівщині одужала перша пацієнтка з COVID-19 31 березня 2020, 09:58
На Львівщині запустять масове тестування людей на коронавірус 27 березня 2020, 16:27
Львівщина оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус 23 березня 2020, 22:48
Усі новини
Головні новини
В Україні зафіксували 645 заражень на коронавірус
Аваков попередив про можливість продовження карантину майже до літа
В Україні дозволили відкрити продуктові ринки
Коронавірус все ближче до Путіна: заразився лікар, який показував йому спецлікарню
Усі новини
пояснює Супрун

Чи можна їсти перед здачею аналізів?

їжа

Як зробити макарони вдома