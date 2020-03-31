На Львовщине накажут людей за отказ от тестирования на COVID-19
1883 просмотра
Вторник, 31 марта 2020, 22:30
В Пустомытовском районе провели первые тестирования на коронавирус жителей Львовщины, которые вернулись из-за границы и находятся в зоне риска.
Источник: пресс-служба Львовской ОГА
Детали: 31 марта протестировали на коронавирус еще 57 человек. Результат у всех - отрицательный, еще 7 человек отказались от проведения теста.
Всех, кто отказался от проведения теста, мониторит семейный врач, информация о них передается в РГА и полицию, где составляют соответствующие протоколы.
Напомним: 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!