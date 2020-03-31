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На Львовщине накажут людей за отказ от тестирования на COVID-19

Вторник, 31 марта 2020, 22:30
На Львовщине накажут людей за отказ от тестирования на COVID-19

В Пустомытовском районе провели первые тестирования на коронавирус жителей Львовщины, которые вернулись из-за границы и находятся в зоне риска.

Источник: пресс-служба Львовской ОГА

Детали: 31 марта протестировали на коронавирус еще 57 человек. Результат у всех - отрицательный, еще 7 человек отказались от проведения теста.

Всех, кто отказался от проведения теста, мониторит семейный врач, информация о них передается в РГА и полицию, где составляют соответствующие протоколы.

Напомним: 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Украинская правда
Темы: Львовщинакоронавирускарантин
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