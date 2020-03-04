Правоохоронці провели слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари, де знайшли застреленим підприємця Сергія Старицького.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси сім'ї загиблого

Дослівно: "4 березня на підставі ухвали слідчого судді від 03.03.2020 слідчим СВ Києво-Святошинського відділу поліції надано дозвіл на проникнення до житла Леоніда Кожари з метою проведення слідчого експерименту, за участю криміналістів слідчого управління, експертів Київського НДЕКЦ та спеціалістів".

Деталі: Відзначається, що слідчий на місці оголосив зміст ухвали усім присутнім, повідомив перелік осіб, які будуть приймати участь у слідчому експерименті.

Водночас захисники Кожари клопотали не допускати представників потерпілих до будинку для участі у слідчому експерименті, мотивуючи тим, що в ухвалі не було вказано представників потерпілих. Але слідчий це клопотання відхилив.

Також захисники потерпілих повідомили, що, попри рішення слідчого, один із адвокатів Кожари – Олександр Шира – та представник державної служби охорони фізично перешкоджали участі представників потерпілих.

За цим фактом "Міллер" подала заяви про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 та ч. 2 ст. 397 (втручання у діяльність захисника чи представника особи) ККУ відносно адвоката та охоронця.

Відзначається, що результати слідчого експерименту становлять таємницю досудового розслідування та на даний час не можуть бути розголошені без дозволу слідчого або прокурора.