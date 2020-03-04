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У будинку Кожари таки провели слідчий експеримент, але з опором

Середа, 4 березня 2020, 16:45
У будинку Кожари таки провели слідчий експеримент, але з опором

Правоохоронці провели слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари, де знайшли застреленим підприємця Сергія Старицького.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси сім'ї загиблого

Дослівно: "4 березня на підставі ухвали слідчого судді від 03.03.2020 слідчим СВ Києво-Святошинського відділу поліції надано дозвіл на проникнення до житла Леоніда Кожари з метою проведення слідчого експерименту, за участю криміналістів слідчого управління, експертів Київського НДЕКЦ та спеціалістів".

Деталі: Відзначається, що слідчий на місці оголосив зміст ухвали усім присутнім, повідомив перелік осіб, які будуть приймати участь у слідчому експерименті.

Водночас захисники Кожари клопотали не допускати представників потерпілих до будинку для участі у слідчому експерименті, мотивуючи тим, що в ухвалі не було вказано представників потерпілих. Але слідчий це клопотання відхилив.

Також захисники потерпілих повідомили, що, попри рішення слідчого, один із адвокатів Кожари – Олександр Шира – та представник державної служби охорони фізично перешкоджали участі представників потерпілих.

За цим фактом "Міллер" подала заяви про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 та ч. 2 ст. 397 (втручання у діяльність захисника чи представника особи) ККУ відносно адвоката та охоронця.

Відзначається, що результати слідчого експерименту становлять таємницю досудового розслідування та на даний час не можуть бути розголошені без дозволу слідчого або прокурора.

Передісторія:

  • У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
  • Для встановлення всіх обставин події було призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну. 
  • За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України. 
  • 2 березня стало відомо, що слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвався. Захисники Кожари повідомили, що останнього зранку 2 березня госпіталізували через гіпертонічний криз.
  • 3 березня у поліції повідомили, що слідчий експеримент у будинку Кожари проведуть тоді, коли всі учасники кримінального провадження будуть до цього готові.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвбивство
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