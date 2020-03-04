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В оточенні Гончарука кажуть, що його звільнили через ротації у "Центренерго"

Середа, 4 березня 2020, 16:54
В оточенні Гончарука кажуть, що його звільнили через ротації у Центренерго

Співрозмовник, наближений до звільненого прем’єра Олексія Гончарука, вважає, що однією з найголовніших причин його відставки стало рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго.

Джерело: поінформований співрозмовник УП, "Інтерфакс-Україна

Деталі: На думку джерела, саме рішення уряду Гончарука від 26 лютого стало остаточною причиною його відставки.

Крім того, під час виступу у сесійній залі 4 березня Гончарук говорив про "Центренерго".

Пряма мова Гончарука: "У вересні журналісти запитали мене про боротьбу з корупцією і навели приклад "Центренерго". Я пообіцяв, що до кінця опалювального сезону ми вирішимо це питання — і ми це зробили. Рішення по цій компанії вже ухвалено.

Разом із цим — ми змінили менеджмент ще в десятках інших державних компаній, які роками були корупційними годівницями (ОПЗ, Енергоатом, Артемсіль і т.д.). Незважаючи на статуси і прізвища. Правила однакові для всіх".

Що було раніше: 26 лютого Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.

Після того один із членів наглядової ради "Центренерго" звернувся до Окружного адмінсуду столиці.

У позові він вказав, що повноваження змінювати гендиректора "Центренерго" і дирекцію належать виключно наглядовій раді, а не Кабміну.

ОАСК погодився з його доводами і заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції  "Центренерго", зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенка.

Наразі діяльність "Центренерго" і його менеджменту пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.

"Інтерфакс-Україна" пише, що позови в ОАСК могли подати  Михайло Горбань, або Михайло Столітній - обидва працювали в націоналізованому ПриватБанку юрисконсультами.

Підприємства групи "Приват" Коломойського почали співпрацю з державним "Центренерго", купуючи у нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля.

Передісторія:

  • Гончарук заявив, що компанія Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд буде робити все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець.
  • 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра.
  • Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 4 березня, заявив, що уряд Олексія Гончарука не зміг впоратися із поставленими завданнями.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ГончарукзвільненняКоломойськийпрем'єрЗеленський
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