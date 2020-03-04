В оточенні Гончарука кажуть, що його звільнили через ротації у "Центренерго"
Співрозмовник, наближений до звільненого прем’єра Олексія Гончарука, вважає, що однією з найголовніших причин його відставки стало рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго.
Джерело: поінформований співрозмовник УП, "Інтерфакс-Україна"
Деталі: На думку джерела, саме рішення уряду Гончарука від 26 лютого стало остаточною причиною його відставки.
Крім того, під час виступу у сесійній залі 4 березня Гончарук говорив про "Центренерго".
Пряма мова Гончарука: "У вересні журналісти запитали мене про боротьбу з корупцією і навели приклад "Центренерго". Я пообіцяв, що до кінця опалювального сезону ми вирішимо це питання — і ми це зробили. Рішення по цій компанії вже ухвалено.
Разом із цим — ми змінили менеджмент ще в десятках інших державних компаній, які роками були корупційними годівницями (ОПЗ, Енергоатом, Артемсіль і т.д.). Незважаючи на статуси і прізвища. Правила однакові для всіх".
Що було раніше: 26 лютого Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.
Після того один із членів наглядової ради "Центренерго" звернувся до Окружного адмінсуду столиці.
У позові він вказав, що повноваження змінювати гендиректора "Центренерго" і дирекцію належать виключно наглядовій раді, а не Кабміну.
ОАСК погодився з його доводами і заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції "Центренерго", зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенка.
Наразі діяльність "Центренерго" і його менеджменту пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.
"Інтерфакс-Україна" пише, що позови в ОАСК могли подати Михайло Горбань, або Михайло Столітній - обидва працювали в націоналізованому ПриватБанку юрисконсультами.
Підприємства групи "Приват" Коломойського почали співпрацю з державним "Центренерго", купуючи у нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля.
Передісторія:
- Гончарук заявив, що компанія Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд буде робити все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець.
- 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра.
- Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 4 березня, заявив, що уряд Олексія Гончарука не зміг впоратися із поставленими завданнями.