В оточенні Гончарука кажуть, що його звільнили через ротації у "Центренерго"

Співрозмовник, наближений до звільненого прем’єра Олексія Гончарука, вважає, що однією з найголовніших причин його відставки стало рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго.

Джерело: поінформований співрозмовник УП, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На думку джерела, саме рішення уряду Гончарука від 26 лютого стало остаточною причиною його відставки.

Крім того, під час виступу у сесійній залі 4 березня Гончарук говорив про "Центренерго".

Пряма мова Гончарука: "У вересні журналісти запитали мене про боротьбу з корупцією і навели приклад "Центренерго". Я пообіцяв, що до кінця опалювального сезону ми вирішимо це питання — і ми це зробили. Рішення по цій компанії вже ухвалено.

Разом із цим — ми змінили менеджмент ще в десятках інших державних компаній, які роками були корупційними годівницями (ОПЗ, Енергоатом, Артемсіль і т.д.). Незважаючи на статуси і прізвища. Правила однакові для всіх".

Що було раніше: 26 лютого Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.

Після того один із членів наглядової ради "Центренерго" звернувся до Окружного адмінсуду столиці.

У позові він вказав, що повноваження змінювати гендиректора "Центренерго" і дирекцію належать виключно наглядовій раді, а не Кабміну.

ОАСК погодився з його доводами і заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції "Центренерго", зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенка.

Наразі діяльність "Центренерго" і його менеджменту пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.

"Інтерфакс-Україна" пише, що позови в ОАСК могли подати Михайло Горбань, або Михайло Столітній - обидва працювали в націоналізованому ПриватБанку юрисконсультами.

Підприємства групи "Приват" Коломойського почали співпрацю з державним "Центренерго", купуючи у нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля.

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