Милованов пояснив, чому відмовився від крісла у новому Кабміні

Тимофій Милованов, який очолював міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, відмовився очолити міністерство агропромислового комплексу, бо з оновленням уряду змінюються підходи до розбудови економіки.

Джерело: пост Милованова у Facebook після зміни Кабінету міністрів 4 березня

Пряма мова: "Дякую всім! Я відмовився від позиції міністра (агро) в новому уряді. Про причини скажу як економіст.

Я та моя команда приходили із усталеним, жорстким баченням того, що має робити Мінекономіки, які зміни мають відбуватися на ринках та як досягти результатів, поставлених перед нами.

Ми перезапустили державу вперше за багато років. Ми почали створювати зміни, які так давно були потрібні Україні: ринок землі, зміни трудового законодавства, приватизація (справжня, а не на папері), зміна корумпованих керівників держпідприємств, створення екосистеми для залучення інвестицій.

Я вірю в ринкову економіку та розбудову інституцій, у рівні правила гри для всіх та конкуренцію, в мінімальне втручання держави в економіку.

Зараз відбувається процес трансформації. Зміни концептуальні та багаторівневі.

Тому зараз, коли загальне бачення підходів змінюється, я готовий відійти у сторону та дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке, цілком можливо, буде більш успішним).

Водночас, я щиро сподіваюсь, що важливі реформи не будуть згорнуті.

Особисто я зробив усе від мене залежне, аби запустити три ринки, що дадуть країні можливість розвиватися. І при цьому ми втримали курс, інфляцію, та ріст зарплат. Це головне".

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