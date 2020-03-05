Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дубілет попрощався, але ще не йде: обговорюють його майбутнє в уряді

Четвер, 5 березня 2020, 10:14
Дубілет попрощався, але ще не йде: обговорюють його майбутнє в уряді

Колишній міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що наразі продовжується обговорення його подальшої роботи в уряді.

Джерело: Facebook-сторінка ексміністра

Пряма мова: "Щодо моїх планів. Більшість проектів, якими я займався, не завершено. А нічого так не болить, як відчуття загубленого часу через незавершені проекти.

Ми будемо обговорювати, у якому форматі я продовжу працювати в уряді. Якщо продовжу".

Деталі: Дубілет подякував своїм колишнім колегам.

Що було раніше: 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука та його уряд.

Дубілет – український бізнесмен, екс-IT-директор Приватбанку, співзасновник мобільного банку monobank.

Його призначили як і весь уряд Олексія Гончарука у вересні 2019 року. Від початку роботи Дубілет боровся із зайвою документною тяганиною в уряді.

Він став ініціатором оцінки чисельності наявного населення України та виступав проти звичайного перепису через високу собівартість. 

Крім того ексміністр займався ревізією будівель уряду. Зокрема, він виявив і закрив у приміщеннях кабінету міністрів перукарню, відділення Ощадбанку.

Також він заявив, що уряд віддасть під приватизацію 4-5 занедбаних держбудівель у центрі Києва, які використовуються неефективно.

Знати більше: Засновник Monobank Дмитро Дубілет. Як перемогти Приват, стати Uber і врятувати молодих англійців

Дмитро Дубілет: Банки переживають за платіжний бізнес, озираючись на ті ж Apple, Google, PayPal

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ДубілетКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Дубілет
Компанія Дубілета залучила 20 мільйонів доларів інвестицій
Дубілет-старший оскаржуватиме нову підозру від НАБУ
"Справа Приватбанку": Дубілету-старшому і ще двом топпосадовцям вручили нові підозри
Останні новини
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
Усі новини...
Реклама: