Шмигаль запевнив, що Дубілет залишився в його команді

Новообраний прем’єр Денис Шмигаль розповів, що колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет залишився працювати в новому уряді.

Джерело: Шмигаль в ефірі "Право на владу"

Пряма мова Шмигаля: "Ми не відмовлялися від жодного члена нашої команди, і попередній уряд – це команда. Кожен з них може знайти себе й працювати на користь України, і ми не збираємося відмовлятися від жодного, в тому числі й від пана Дубілета. Він їде відпочити, але продовжуватиме працювати".

Деталі: Прем’єр уточнив, що у Дубілета поки що немає посади.

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Що було раніше: 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука та його уряд.

Дубілет – український бізнесмен, екс-IT-директор Приватбанку, співзасновник мобільного банку monobank.

Його призначили як і весь уряд Олексія Гончарука у вересні 2019 року. Від початку роботи Дубілет боровся із зайвою документною тяганиною в уряді.

Він став ініціатором оцінки чисельності наявного населення України та виступав проти звичайного перепису через високу собівартість.

Крім того ексміністр займався ревізією будівель уряду. Зокрема, він виявив і закрив у приміщеннях кабінету міністрів перукарню, відділення Ощадбанку.

Також він заявив, що уряд віддасть під приватизацію 4-5 занедбаних держбудівель у центрі Києва, які використовуються неефективно.