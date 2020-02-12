Єрмак про воду в Крим: Це особиста думка Арахамії

Новопризначений голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що питання подачі Україною води в окупований Росією Крим на переговорах ніколи не піднімалося.

Джерело: Андрій Єрмак під час брифінгу

Пряма мова: "Що стосується заяви Давида Арахамії, я теж, як і ви, вчора був такий важкий день, я мав змогу тільки прочитати про це в інтернеті, тому сьогодні я сподіваюсь, що побачу Давида, спитаю у нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давида Арахамії".

Деталі: На уточнююче питання Єрмак заявив, що ніколи не говорив з російською стороною на переговорах щодо Донбасу про подачу води в окупований Крим.

Говорячи про вибори на Донбасі, Єрмак підкреслив, що є умови, без виконання яких їх проведення не можливе. Він додав, що українська сторона готова виконати всі домовленості, які були досягнуті під час зустрічі нормандської четвірки в Парижі.

Він наголосив, що у команди президента є план, як провести вибори на Донбасі одночасно з виборами на всій території України наприкінці жовтня, але вони мають відбутися відповідно до українського законодавства

Водночас Єрмак заявив, що компроміси з російською стороною щодо Донбасу можливі лише на переговорах.

Що передувало: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" сказав, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу.

Водночас, 4 лютого постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив: "Жодної води до деокупації".

Коментуючи заяву Арахамії, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що пустити воду в окупований Крим означає здати Росії півмільйона кримських татар.