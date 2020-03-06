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Ексміністр економіки про відставку: Буду спати весь день і дивитися Netflix

П'ятниця, 6 березня 2020, 07:57
Ексміністр економіки про відставку: Буду спати весь день і дивитися Netflix

Тимофій Милованов, який очолював міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, високо оцінює роботу уряду Олексія Гончарука.

Джерело: ексміністр в інтерв’ю виданню Liga.net, оприлюдненому 6 березня

Пряма мова: "…президент говорив про те, що уряд не виконав певні задачі, але дещо зробив. Моя оцінка уряду Гончарука дуже висока. Це команда таких першопрохідців-стартаперів.

Думаю, те, що можна було зробити, ми зробили. 10 балів. Або навіть 15. Ну, давайте реально подивимось за кожним напрямком. Ми постійно про це говоримо. Мін‘юст, подивіться, Денис Малюська скільки зробив - подвійний бек-офіс припинився, антирейдерство, ми маємо сьогодні новий Мін’юст. Владислав Криклій багато всього зробив в інфраструктурному міністерстві".

Деталі: У розмові з журналістом, яка відбувалася 4 березня – у день голосування Верховної Ради за відставку уряду, Милованов підтвердив, що не розглядає можливості залишитися в уряді. На його думку, новий прем'єр-міністр має право формувати свою команду під своє бачення.

За словами Милованова, уряд Гончарука "запустив зміни, перезавантаження України, системні реформи, але як це розвивати далі - завдання для нових міністрів". 

На запитання про подальші плани ексміністр зазначив, що наразі перебуває в академічній відпустці, має контракт з університетом у Пітсбурзі. Можливо, повернеться в Київську школу економіки.

Милованов також відповів на запитання, що найперше зробить, коли вийде зі свого урядового кабінету і зрозуміє, що вільний.

Пряма мова: "…буду спати цілий день і дивитися Netflix".

Передісторія:

"Українська правда" в Threads

Теми: Милованов
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