Влада окупантів не радить кримчанам в розрахунку економічних і стратегічних перспектив півострова покладатися на поставку води з України.

Джерело: так званий "віце-спікер кримського парламенту" Володимир Бобков, якого цитує РИА Новости

Пряма мова: "Не варто нам в розрахунку економічних і стратегічних перспектив півострова розраховувати на поставку води з України, тим більше з огляду на застереження українського прем'єра-міністра про постачання води до Криму як територію України.

Поки у мене є абсолютна впевненість, що далі якихось точкових заяв справа не піде. Ми прекрасно розумінням, що питання постачання води до Криму – це предмет міждержавних домовленостей між Україною і Росією".

Деталі: Бобков в той же час сказав, що вітає "зміну тональності офіційних осіб, яка поступово змінюється в бік потепління і нормалізації відносин з Кримом".

Пряма мова: "Ще три-чотири роки тому було складно собі навіть уявити, щоб взагалі хтось заїкнувся про постачання води на рівні офіційних осіб України. Але поки говорити, що стався якийсь кардинальний прорив ще не варто".

Що передувало: Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телевізійному ефірі програми "Право на владу" 5 березня заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим – це Україна

Пізніше, очевидно з огляду на резонанс своєї заяви, прем'єр написав пост у соцмережі, уточнюючи, що питання подачі води до Криму неможливо вирішити до деокупації півострова.