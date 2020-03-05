Рябошапка: Я не став нічиїм слугою

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляє, що під його керівництвом Офіс генпрокурора працював за законом, а сам він не став нічиїм слугою.

Джерело: виступ Рябошапки у Верховній Раді 5 березня

Пряма мова: "Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити. І я йду. Але йду для того, щоб повернутися".

Деталі: За словами Рябошапки, 28 років українська прокуратура була "інструментом тиску та політичних репресій", і у залі ВР є люди, які відчули це на собі. ГПУ не мала довіри людей і була джерелом збагачення для обраних.

Рябошапка відзначив, що наразі розпочали реформу прокуратури, яка "вже увійшла в історію України".

Генпрокурор розповів, що 725 прокурорів, які не пройшли тест на фаховість та доброчесність, були звільнені, а ті, хто лишились, "стали вдвічі більше цінувати свою професію, у першу чергу тому, що уперше за 28 років вони відчули незалежність, їм не дають незаконних вказівок".

За словами Рябошапки, лише 3-й місяць прокуратура живе за законом. Питання своєї відставки генпрокурора пов’язав з тим, що "ті, кого звільнили, хочуть повернутися і жити так, як вони жили 28 років".

Він розповів, що за три місяці зробили багато:

відкрили 27 проваджень щодо правоохоронців за катування громадян, 7 з них уже притягнули до відповідальності,

відкрили більше 3 тисяч кримінальних справ за вирубку лісів, притягнули більше 60 осіб до відповідальності, а в судах перебуває понад 300 обвинувальних актів,

припинили дійсність більше 1 тисячі незаконних граних закладів, за якими стояли прокурори чи поліцейські,

притягнули до відповідальності власників 12 банків, які вкрали у громадян 13 мільярдів гривень,

відрили більше 1200 справ проти корупціонерів,

повернули до бюджету більше 5 мільйонів гривень,

не втратили жодної справи Майдану і "майже кожного тижня відправляють до суду кримінальні справи і притягують винних до відповідальності" тощо.

Після своєї заяви Рябошапка вийшов із зали і не став відповідати на запитання.

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