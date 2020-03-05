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Рябошапка: Я не став нічиїм слугою

Четвер, 5 березня 2020, 18:22
Фото Yan Dobronosov

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляє, що під його керівництвом Офіс генпрокурора працював за законом, а сам він не став нічиїм слугою.

Джерело: виступ Рябошапки у Верховній Раді 5 березня 

Пряма мова: "Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити. І я йду. Але йду для того, щоб повернутися".

Деталі: За словами Рябошапки, 28 років українська прокуратура була "інструментом тиску та політичних репресій", і у залі ВР є люди, які відчули це на собі. ГПУ не мала довіри людей і була джерелом збагачення для обраних.

Рябошапка відзначив, що наразі розпочали реформу прокуратури, яка "вже увійшла в історію України".

Генпрокурор розповів, що 725 прокурорів, які не пройшли тест на фаховість та доброчесність, були звільнені, а ті, хто лишились, "стали вдвічі більше цінувати свою професію, у першу чергу тому, що уперше за 28 років вони відчули незалежність, їм не дають незаконних вказівок".

За словами Рябошапки, лише 3-й місяць прокуратура живе за законом. Питання своєї відставки генпрокурора пов’язав з тим, що "ті, кого звільнили, хочуть повернутися і жити так, як вони жили 28 років".

Він розповів, що за три місяці зробили багато:

  • відкрили 27 проваджень щодо правоохоронців за катування громадян, 7 з них уже притягнули до відповідальності,
  • відкрили більше 3 тисяч кримінальних справ за вирубку лісів, притягнули більше 60 осіб до відповідальності, а в судах перебуває понад 300 обвинувальних актів,
  • припинили дійсність більше 1 тисячі незаконних граних закладів, за якими стояли прокурори чи поліцейські,
  • притягнули до відповідальності власників 12 банків, які вкрали у громадян 13 мільярдів гривень,
  • відрили більше 1200 справ проти корупціонерів,
  • повернули до бюджету більше 5 мільйонів гривень,
  • не втратили жодної справи Майдану і "майже кожного тижня відправляють  до суду кримінальні справи і притягують винних до відповідальності" тощо.

Після своєї заяви Рябошапка вийшов із зали і не став відповідати на запитання. 

 
Фото Yan Dobronosov

Передісторія:

  • 4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні обрала нового прем’єра і 15 членів уряду.
  • Після цього спікер оголосив про скликання ще одного позачергового засідання 5 березня о 18:30, на якому буде розглянуте питання недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
  • 4 березня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту проголосувати щодо прийняття чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
  • Ініціатори недовіри – 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", зокрема, Максим Бужанський та Олександр Дубінський, яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також обранці від "Опозиційної платформи – За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.
  • Джерела УП повідомили, що новим генеральним прокурором можуть призначити депутата від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса.

Ірина Балачук, УП

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Теми: РябошапкаОфіс генпрокурора
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