Рябошапка: Я не став нічиїм слугою
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляє, що під його керівництвом Офіс генпрокурора працював за законом, а сам він не став нічиїм слугою.
Джерело: виступ Рябошапки у Верховній Раді 5 березня
Пряма мова: "Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити. І я йду. Але йду для того, щоб повернутися".
Деталі: За словами Рябошапки, 28 років українська прокуратура була "інструментом тиску та політичних репресій", і у залі ВР є люди, які відчули це на собі. ГПУ не мала довіри людей і була джерелом збагачення для обраних.
Рябошапка відзначив, що наразі розпочали реформу прокуратури, яка "вже увійшла в історію України".
Генпрокурор розповів, що 725 прокурорів, які не пройшли тест на фаховість та доброчесність, були звільнені, а ті, хто лишились, "стали вдвічі більше цінувати свою професію, у першу чергу тому, що уперше за 28 років вони відчули незалежність, їм не дають незаконних вказівок".
За словами Рябошапки, лише 3-й місяць прокуратура живе за законом. Питання своєї відставки генпрокурора пов’язав з тим, що "ті, кого звільнили, хочуть повернутися і жити так, як вони жили 28 років".
Він розповів, що за три місяці зробили багато:
- відкрили 27 проваджень щодо правоохоронців за катування громадян, 7 з них уже притягнули до відповідальності,
- відкрили більше 3 тисяч кримінальних справ за вирубку лісів, притягнули більше 60 осіб до відповідальності, а в судах перебуває понад 300 обвинувальних актів,
- припинили дійсність більше 1 тисячі незаконних граних закладів, за якими стояли прокурори чи поліцейські,
- притягнули до відповідальності власників 12 банків, які вкрали у громадян 13 мільярдів гривень,
- відрили більше 1200 справ проти корупціонерів,
- повернули до бюджету більше 5 мільйонів гривень,
- не втратили жодної справи Майдану і "майже кожного тижня відправляють до суду кримінальні справи і притягують винних до відповідальності" тощо.
Після своєї заяви Рябошапка вийшов із зали і не став відповідати на запитання.
Передісторія:
- 4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні обрала нового прем’єра і 15 членів уряду.
- Після цього спікер оголосив про скликання ще одного позачергового засідання 5 березня о 18:30, на якому буде розглянуте питання недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
- 4 березня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту проголосувати щодо прийняття чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
- Ініціатори недовіри – 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", зокрема, Максим Бужанський та Олександр Дубінський, яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також обранці від "Опозиційної платформи – За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.
- Джерела УП повідомили, що новим генеральним прокурором можуть призначити депутата від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса.