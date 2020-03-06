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Представництво Зеленського в АРК: Жодної води до Криму до повної деокупації

П'ятниця, 6 березня 2020, 09:53
Представництво Зеленського в АРК: Жодної води до Криму до повної деокупації

У представництві президента України в АР Крим заявляють, що відновлення водопостачання до окупованого Криму з боку України можливе лише за умови повної деокупації півострова.

Джерело: заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева у Facebook

Пряма мова: "Позиція представництва президента України в АР Крим не змінилась - ми вважаємо, що держава-окупант (Росія) несе повну відповідальність за громадян України, що живуть на півострові. І жодної води до Криму до повної деокупації півострова від ворога".

Деталі: Ташева додала, що у разі ухвалення рішення щодо подачі води до Криму  вона подасть у відставку.

Пряма мова: "Подам, як, упевнена, це зробить вся наша команда. Ніколи не трималась ні за які посади чи "роботи". Але рішення такого по воді нема".

"Упевнена, що новопризначений прем‘єр-міністр поки не у контексті Криму. Ми (представництво президента України в АРК - ред.) будемо зі свого боку брифити весь уряд щодо кримських питань, зокрема води". 

Нагадаємо: Раніше у постійному представництві президента в АРК анонсували у найближчі півроку-рік створення стратегії деокупації Криму

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Що передувало:

5 березня новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Право на владу" заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим – це Україна. 

Згодом прем'єр оприлюднив допис у соцмережі, уточнюючи, що питання подачі води до Криму "неможливо вирішити до деокупації півострова".

Окупанти відреагували на заяву Шмигаля про постачання води. 

Українська правда

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Теми: КримводаШмигаль деокупація
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