Кличко вирішив побудувати ще один пішохідний міст до кінця року
Мер Києва Віталій Кличко вирішив збудувати ще один пішохідний міст – від Оболонської набережної до острова Оболонського – у 2020 році.
Джерело: пресслужба Київської міської адміністрації з посиланням на розпорядження КМДА № 397
Дослівно: "Для створення комфортних умов для мешканців та гостей Києва у 2020 році побудують пішохідний мостовий перехід між Оболонською набережною та островом Оболонський.
Облаштування мостового переходу дасть можливість створити туристичний кільцевий пішохідний маршрут навколо затоки Оболонь, який поєднає Оболонську набережну з парком "Наталка" і новим пляжем із відповідним комплексним благоустроєм на острові Оболонський".
Деталі: Відзначається, що міст буде доступним для осіб з інвалідністю та інших маломобільних мешканців.
Замовником робіт визначили Оболонську райдержадміністрацію. Фінансувати роботи планують коштом інвесторів.
Передісторія:
- До дня Києва – 25 травня 2019 року – у центрі столиці відкрили пішохідний міст зі смугою для велосипедистів та двома оглядовими терасами зі склом під ногами.
- Вже 26 травня 2019 року на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.
- У липні 2019 року на новому пішохідно-велосипедному мосту тріснуло скло перильних огороджень.
- Кличка також звинувачували, що проект моста украли, що його вартість була завищена, а роботи виконані неякісно, через що скло на мосту тріснуло вже на другий день після відкриття.
- У лютому Кличко заявив, що на новому пішохідно-велосипедному мості у центрі столиці не розкрадали кошти, а навпаки зекономили понад 100 мільйонів гривень.