Кличко вирішив побудувати ще один пішохідний міст до кінця року

Мер Києва Віталій Кличко вирішив збудувати ще один пішохідний міст – від Оболонської набережної до острова Оболонського – у 2020 році.

Джерело: пресслужба Київської міської адміністрації з посиланням на розпорядження КМДА № 397

Дослівно: "Для створення комфортних умов для мешканців та гостей Києва у 2020 році побудують пішохідний мостовий перехід між Оболонською набережною та островом Оболонський.

Облаштування мостового переходу дасть можливість створити туристичний кільцевий пішохідний маршрут навколо затоки Оболонь, який поєднає Оболонську набережну з парком "Наталка" і новим пляжем із відповідним комплексним благоустроєм на острові Оболонський".

Деталі: Відзначається, що міст буде доступним для осіб з інвалідністю та інших маломобільних мешканців.

Замовником робіт визначили Оболонську райдержадміністрацію. Фінансувати роботи планують коштом інвесторів.

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