Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко похвалився, що на "скляному мості" зекономив 100 мільйонів

Вівторок, 18 лютого 2020, 08:40
Кличко похвалився, що на скляному мості зекономив 100 мільйонів

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що на новому пішохідно-велосипедному мості у центрі столиці не розкрадали кошти, а навпаки зекономили понад 100 мільйонів гривень.

Джерело: пост Кличка у Facebook

Пряма мова: "Ми отримали висновки експертиз всіх трьох структур. І вони свідчать не про розкрадання, а навіть – про економію коштів!

По факту, міст обійшовся в 278 з половиною мільйонів гривень! Плюс проектні та інші додаткові роботи. Загалом на міст з прилеглими об’єктами і територією (зокрема, парків Хрещатий і "Володимирська гірка", фонтану) місто витратило 306 мільйонів гривень хоча, за попередніми розрахунками, на весь комплекс робіт і об’єктів передбачалася сума майже 420 мільйонів.

Тобто місто зекономило понад 100 мільйонів гривень".

Деталі: Кличко розповів, що усю документацію з будівництва мосту місто передало в Інститут судових експертиз, у Державну аудиторську службу, в Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, як це робить по всіх об’єктах, які зводить.

І наразі мер отримав результати експертиз усіх цих структур.

Кличко також додав, що тільки тепер – після висновків експертів – Київ остаточно розрахується за всі роботи.  

Міський голова нагадав, що цей міст "зробили інструментом політичної боротьби проти нього як мера": звинувачували у завищенні вартості, розкраданні коштів, говорили, що міст небезпечний і взагалі не потрібний.

Але попри це "скляний міст" уже став однією з візитівок Києва.

Передісторія:

  • Пішохідний міст зі смугою для велосипедистів та двома оглядовими терасами зі склом під ногами відкрили у Києві до дня міста – 25 травня 2019 року.
  • Вже 26 травня 2019 року на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.
  • У липні 2019 року на новому пішохідно-велосипедному мосту тріснуло скло перильних огороджень.
  • Кличка також звинувачували, що проект моста украли, що його вартість була завищена, а роботи виконані неякісно, через що скло на мосту тріснуло вже на другий день після відкриття.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій Кличкогроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Віталій Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Кличко заявив про тиск на себе: натякнув на "центральну владу"
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: