Кличко похвалився, що на "скляному мості" зекономив 100 мільйонів
Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що на новому пішохідно-велосипедному мості у центрі столиці не розкрадали кошти, а навпаки зекономили понад 100 мільйонів гривень.
Джерело: пост Кличка у Facebook
Пряма мова: "Ми отримали висновки експертиз всіх трьох структур. І вони свідчать не про розкрадання, а навіть – про економію коштів!
По факту, міст обійшовся в 278 з половиною мільйонів гривень! Плюс проектні та інші додаткові роботи. Загалом на міст з прилеглими об’єктами і територією (зокрема, парків Хрещатий і "Володимирська гірка", фонтану) місто витратило 306 мільйонів гривень хоча, за попередніми розрахунками, на весь комплекс робіт і об’єктів передбачалася сума майже 420 мільйонів.
Тобто місто зекономило понад 100 мільйонів гривень".
Деталі: Кличко розповів, що усю документацію з будівництва мосту місто передало в Інститут судових експертиз, у Державну аудиторську службу, в Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, як це робить по всіх об’єктах, які зводить.
І наразі мер отримав результати експертиз усіх цих структур.
Кличко також додав, що тільки тепер – після висновків експертів – Київ остаточно розрахується за всі роботи.
Міський голова нагадав, що цей міст "зробили інструментом політичної боротьби проти нього як мера": звинувачували у завищенні вартості, розкраданні коштів, говорили, що міст небезпечний і взагалі не потрібний.
Але попри це "скляний міст" уже став однією з візитівок Києва.
Передісторія:
- Пішохідний міст зі смугою для велосипедистів та двома оглядовими терасами зі склом під ногами відкрили у Києві до дня міста – 25 травня 2019 року.
- Вже 26 травня 2019 року на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.
- У липні 2019 року на новому пішохідно-велосипедному мосту тріснуло скло перильних огороджень.
- Кличка також звинувачували, що проект моста украли, що його вартість була завищена, а роботи виконані неякісно, через що скло на мосту тріснуло вже на другий день після відкриття.