Кличко похвалився, що на "скляному мості" зекономив 100 мільйонів

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що на новому пішохідно-велосипедному мості у центрі столиці не розкрадали кошти, а навпаки зекономили понад 100 мільйонів гривень.

Джерело: пост Кличка у Facebook

Пряма мова: "Ми отримали висновки експертиз всіх трьох структур. І вони свідчать не про розкрадання, а навіть – про економію коштів!

По факту, міст обійшовся в 278 з половиною мільйонів гривень! Плюс проектні та інші додаткові роботи. Загалом на міст з прилеглими об’єктами і територією (зокрема, парків Хрещатий і "Володимирська гірка", фонтану) місто витратило 306 мільйонів гривень хоча, за попередніми розрахунками, на весь комплекс робіт і об’єктів передбачалася сума майже 420 мільйонів.

Тобто місто зекономило понад 100 мільйонів гривень".

Деталі: Кличко розповів, що усю документацію з будівництва мосту місто передало в Інститут судових експертиз, у Державну аудиторську службу, в Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, як це робить по всіх об’єктах, які зводить.

І наразі мер отримав результати експертиз усіх цих структур.

Кличко також додав, що тільки тепер – після висновків експертів – Київ остаточно розрахується за всі роботи.

Міський голова нагадав, що цей міст "зробили інструментом політичної боротьби проти нього як мера": звинувачували у завищенні вартості, розкраданні коштів, говорили, що міст небезпечний і взагалі не потрібний.

Але попри це "скляний міст" уже став однією з візитівок Києва.

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