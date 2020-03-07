Президент РФ Володимир Путін дав доручення щодо реформи міграційного законодавства та інституту громадянства в Росії.

Джерело: Перелік доручень з питань реалізації Концепції державної міграційної політики на 2019 - 2025 рр., повідомляє Інтерфакс

Деталі: Згідно з документом, основним міграційним статусом, що дозволяє іноземному громадянинові в перспективі претендувати на отримання громадянства РФ у загальному та спрощеному порядку, стане постійне проживання (вид на проживання).

Дозвіл на тимчасове проживання як окремий міграційний статус - щабель перед отриманням дозволу на проживання, який надається в рамках виділених квот - виключається. Це пов'язано з тим, що інститут дозволу на тимчасове проживання в існуючому вигляді фактично себе вичерпав, йдеться у документі.

Пропонується встановити три види порядку прийому до громадянства Росії: загальний, спрощений і особливий.

Загальний порядок є прийомом у громадянство на загальних умовах і застосовується за умовчанням до всіх іноземних громадян і приватних осіб без громадянства, які не мають підстав бути прийнятими в рамках спрощеного або особливого порядку.

Загальний порядок передбачає виконання претендентом набору певних традиційних умов: знання російської мови, термін постійного проживання на території РФ, зобов'язання дотримуватися російського законодавство і т.і.

Спрощений порядок застосовується до осіб, щодо яких знімаються деякі вимоги, передбачені для загального порядку, "через походження цих осіб з країн, близьких у соціокультурному відношенні, наявність позитивних соціальних зв'язків в РФ, уразливий стан та ін.".

Особливий порядок буде охоплювати окремі категорії осіб, рішення за якими вимагає оцінки неочевидних фактів і в зв'язку з цим - комісійного розгляду, особливих процедур і високого рівня прийняття рішення.

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