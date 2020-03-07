Путін звелів спростити прийом в громадянство РФ осіб "з країн, близьких соціокультурно"
Президент РФ Володимир Путін дав доручення щодо реформи міграційного законодавства та інституту громадянства в Росії.
Джерело: Перелік доручень з питань реалізації Концепції державної міграційної політики на 2019 - 2025 рр., повідомляє Інтерфакс
Деталі: Згідно з документом, основним міграційним статусом, що дозволяє іноземному громадянинові в перспективі претендувати на отримання громадянства РФ у загальному та спрощеному порядку, стане постійне проживання (вид на проживання).
Дозвіл на тимчасове проживання як окремий міграційний статус - щабель перед отриманням дозволу на проживання, який надається в рамках виділених квот - виключається. Це пов'язано з тим, що інститут дозволу на тимчасове проживання в існуючому вигляді фактично себе вичерпав, йдеться у документі.
Пропонується встановити три види порядку прийому до громадянства Росії: загальний, спрощений і особливий.
Загальний порядок є прийомом у громадянство на загальних умовах і застосовується за умовчанням до всіх іноземних громадян і приватних осіб без громадянства, які не мають підстав бути прийнятими в рамках спрощеного або особливого порядку.
Загальний порядок передбачає виконання претендентом набору певних традиційних умов: знання російської мови, термін постійного проживання на території РФ, зобов'язання дотримуватися російського законодавство і т.і.
Спрощений порядок застосовується до осіб, щодо яких знімаються деякі вимоги, передбачені для загального порядку, "через походження цих осіб з країн, близьких у соціокультурному відношенні, наявність позитивних соціальних зв'язків в РФ, уразливий стан та ін.".
Особливий порядок буде охоплювати окремі категорії осіб, рішення за якими вимагає оцінки неочевидних фактів і в зв'язку з цим - комісійного розгляду, особливих процедур і високого рівня прийняття рішення.
Нагадаємо,
- 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. Путін назвав це питанням "гуманітарного характеру".
- На початку грудня 2019 року в МВС РФ заявили, що російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають в ОРДЛО.
- У січні 2020 року начальниця головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова повідомила, що РФ має намір спростити процедуру отримання громадянства для українців, позбавивши від проходження співбесіди на визнання носіями російської мови. Для громадян України, Білорусі, Казахстану та Молдови передбачено можливість отримання громадянства РФ після отримання посвідки на проживання.
- Згодом стало відомо, що в РФ мають намір істотно спростити процедуру прийому іноземців у російське громадянство: відповідний законопроєкт можуть внести на розгляд Держдуми вже у лютому.
- 4 лютого Держдума ухвалила у першому читанні законопроект, що дозволяє іноземцям, що живуть в Росії і мають повнолітніх дієздатних дітей - громадян РФ, отримувати громадянство за спрощеною процедурою. Також за спрощеною процедурою зможуть отримати громадянство ті іноземці, кому виповнилося 18 років під час розгляду заяви.