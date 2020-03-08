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Зеленський зізнався, що це він відправив Скалецьку в обсервацію

Неділя, 8 березня 2020, 09:44
Зеленський і Скалецька 5 березня в Нових Санжарах

Президент Володимир Зеленський розповів, що це він запропонував ексміністру охорони здоров’я Зоряні Скалецькій приєднатися до евакуйованих з Уханя українців під час обсервації в Нових Санжарах.

Джерело: інтерв’ю Зеленського The Guardian, опубліковане в суботу

Пряма мова Зеленського: "Це був її вибір, але запропонував це я"

Деталі: Видання відзначає, що після цієї фрази Зеленський посміхнувся так, що стало зрозуміло, що він дав Скалецькій невеликий вибір.

Що передувало: Раніше Скалецька в інтерв’ю "Німецькій хвилі" стверджувала, що ініціатива її проживання в Нових Санжарах виходила від МОЗ, але узгоджувалася з експрем'єром Олексієм Гончаруком та президентом Володимиром Зеленським.

"Скажімо так, це була ідея швидше не робоча, а творча. Але після певного періоду вона вже перейшла в не просто ідею, а рішення… Я думаю, що ідея йшла від нас. А всі питання, пов'язані далі з втіленням цієї ідеї, звичайно, ми узгоджували спочатку з прем'єром, а потім з президентом", - говорила вона.

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Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти в Китаї з грудня минулого року. Пізніше коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • На той час міністр МОЗ Зоряна Скалецька після протестів місцевих жителів у Нових Санжарах заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.
  • 5 березня президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, глава МВС Арсен Аваков та головний санлікар України Віктор Ляшко приїхали у Нові Санжари на Полтавщині, де закінчився 14-денний термін обсервації евакуйованих з Китаю громадян. Зеленський обійняв Скалецьку, заявивши, що "не боїться". 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийСкалецькакоронавірус
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