Зеленський зізнався, що це він відправив Скалецьку в обсервацію
Президент Володимир Зеленський розповів, що це він запропонував ексміністру охорони здоров’я Зоряні Скалецькій приєднатися до евакуйованих з Уханя українців під час обсервації в Нових Санжарах.
Джерело: інтерв’ю Зеленського The Guardian, опубліковане в суботу
Пряма мова Зеленського: "Це був її вибір, але запропонував це я"
Деталі: Видання відзначає, що після цієї фрази Зеленський посміхнувся так, що стало зрозуміло, що він дав Скалецькій невеликий вибір.
Що передувало: Раніше Скалецька в інтерв’ю "Німецькій хвилі" стверджувала, що ініціатива її проживання в Нових Санжарах виходила від МОЗ, але узгоджувалася з експрем'єром Олексієм Гончаруком та президентом Володимиром Зеленським.
"Скажімо так, це була ідея швидше не робоча, а творча. Але після певного періоду вона вже перейшла в не просто ідею, а рішення… Я думаю, що ідея йшла від нас. А всі питання, пов'язані далі з втіленням цієї ідеї, звичайно, ми узгоджували спочатку з прем'єром, а потім з президентом", - говорила вона.
Читайте також: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні
Передісторія:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти в Китаї з грудня минулого року. Пізніше коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
- Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
- На той час міністр МОЗ Зоряна Скалецька після протестів місцевих жителів у Нових Санжарах заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.
- 5 березня президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, глава МВС Арсен Аваков та головний санлікар України Віктор Ляшко приїхали у Нові Санжари на Полтавщині, де закінчився 14-денний термін обсервації евакуйованих з Китаю громадян. Зеленський обійняв Скалецьку, заявивши, що "не боїться".