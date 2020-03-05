Кінець обсервації: людей з "Нових Санжар" випускали Зеленський з Аваковим

12912 переглядів
Четвер, 5 березня 2020, 12:28

Президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, глава МВС Арсен Аваков та головний санлікар України Віктор Ляшко приїхали у Нові Санжари на Полтавщині, де 5 березня закінчився 14-денний термін обсервації евакуйованих з Китаю громадян.

Джерело: виступ Зеленського перед медцентром у Нових Санжарах  

Пряма мова: "Хочу подякувати вам, що ви витримали ці два тижні. Молодці. Всім бажаємо здоров’я. Хочу подякувати усій групі, скажімо так, "швидкого реагування". Хочу подякувати Нацгвардії, МВС, міністру і голові Полтавської ОДА. Його перевірила ця подія. Нарешті можемо розуміти, що у цій області точно у нас міцний хлопець. Також МОЗу  хочу подякувати, нашій прекрасній пані Скалецькій".  

 
Скриншот з відео ОПУ

Деталі: Зеленський обійняв Скалецьку, заявивши, що "не боїться". 

Президент подякував ДСНС, Червоному хресту, лікарям, місцевій владі та прикордонникам. 

 
Закінчення обсервації виявилось подією дня, на яку прибули не лише місцеві та обласні чиновники, а навіть міністри та президент 
Фото poltava.to

Він також привітав і обійняв одного з евакуйованих – хлопця Євгена, – який 5 березня святкує День народження. 

Зеленський пожартував, що не має подарунка, але може подарувати, наприклад, мікрофон "СТБ".

Президент заявив, що годинники не носить, а то подарував би годинник. Він почав питати у присутніх чиновників, чи немає ні в кого годинника. Усі показали руки, що не мають. 

 
Аваков демонструє, що не має годинника, який би можна було подарувати
Скриншот з відео ОПУ

Але врешті для Євгена знайшли президентський годинник, якого Зеленський вручив хлопцеві. 

 
Скриншот з відео ОПУ

Президент також подарував два м’ячі хлопчикам та два рожевих ведмедики дівчатам, які були на обсервації.  

 
Скриншот з відео ОПУ

Читайте також: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.   
  • В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • На той час міністр МОЗ Зоряна Скалецька після протестів місцевих жителів у Нових Санжарах заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.

Ірина Балачук, УП
Теми: Зеленський Нові Санжари коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Як скінчилася епоха нових облич 5 березня 2020, 13:30
Зеленський про уряд: 5-6 принципових вакансій закриються обов’язково 5 березня 2020, 12:13
Зеленський оглядає першу бетонну дорогу і збирається в "Нові Санжари" 5 березня 2020, 11:30
Усі новини
Головні новини
Будемо забороняти масові заходи і зупиняти навчання – головний санлікар
Кінець обсервації: людей з "Нових Санжар" випускали Зеленський з Аваковим
Кабмін Шмигаля провів перше засідання
Дубілет попрощався, але ще не йде: обговорюють його майбутнє в уряді
Усі новини
поради

Як підтримувати дружбу на відстані

інтерв'ю

Переможці Нацвідбору GO_A: Зіркову хворобу точно не підхопимо

Відео

Неповага, гомофобія, ейджизм: 5 відео про дискримінацію в Україні