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Кінець обсервації: людей з "Нових Санжар" випускали Зеленський з Аваковим

Четвер, 5 березня 2020, 11:28
Кінець обсервації: людей з Нових Санжар випускали Зеленський з Аваковим

Президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, глава МВС Арсен Аваков та головний санлікар України Віктор Ляшко приїхали у Нові Санжари на Полтавщині, де 5 березня закінчився 14-денний термін обсервації евакуйованих з Китаю громадян.

Джерело: виступ Зеленського перед медцентром у Нових Санжарах  

Пряма мова: "Хочу подякувати вам, що ви витримали ці два тижні. Молодці. Всім бажаємо здоров’я. Хочу подякувати усій групі, скажімо так, "швидкого реагування". Хочу подякувати Нацгвардії, МВС, міністру і голові Полтавської ОДА. Його перевірила ця подія. Нарешті можемо розуміти, що у цій області точно у нас міцний хлопець. Також МОЗу  хочу подякувати, нашій прекрасній пані Скалецькій".  

 
Скриншот з відео ОПУ

Деталі: Зеленський обійняв Скалецьку, заявивши, що "не боїться". 

Президент подякував ДСНС, Червоному хресту, лікарям, місцевій владі та прикордонникам. 

 
Закінчення обсервації виявилось подією дня, на яку прибули не лише місцеві та обласні чиновники, а навіть міністри та президент 
Фото poltava.to

Він також привітав і обійняв одного з евакуйованих – хлопця Євгена, – який 5 березня святкує День народження. 

Зеленський пожартував, що не має подарунка, але може подарувати, наприклад, мікрофон "СТБ".

Президент заявив, що годинники не носить, а то подарував би годинник. Він почав питати у присутніх чиновників, чи немає ні в кого годинника. Усі показали руки, що не мають. 

 
Аваков демонструє, що не має годинника, який би можна було подарувати
Скриншот з відео ОПУ

Але врешті для Євгена знайшли президентський годинник, якого Зеленський вручив хлопцеві. 

 
Скриншот з відео ОПУ

Президент також подарував два м’ячі хлопчикам та два рожевих ведмедики дівчатам, які були на обсервації.  

 
Скриншот з відео ОПУ

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Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.   
  • В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • На той час міністр МОЗ Зоряна Скалецька після протестів місцевих жителів у Нових Санжарах заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийНові Санжарикоронавірус
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