Суд у справі MH17: в МЗС назвали склад делегації від України і розповіли деталі 

Представляти позицію обвинувачення у судовому процесі над чотирма підозрюваними у катастрофі рейсу МН17 буде виключно прокуратура Нідерландів.

Джерело: заступниця директора департаменту МЗС України з міжнародного права, учасниця української делегації Оксана Золотарьова у коментарі Hromadske

Деталі: За словами Золотарьової, МЗС України у розслідуванні катастрофи лайнера займалося координацією загальної роботи, СБУ та представники Генпрокуратури — опитували свідків, прослуховували телефонні перехоплення та віддивлялися відео з камер.

Делегація України, яка прибула до Нідерландів, складається з представників Генпрокуратури - заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, який очолив Спільну слідчу групу, заступника голови СБУ, посла України у Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова та безпосередньо Оксани Золотарьової.

Пряма мова Золотарьової: "Представляти позицію обвинувачення буде прокуратура Королівства Нідерланди. Виключно вона. Решта — будуть надавати їй максимальну моральну підтримку".

"Щодо одного з обвинувачених, який є громадянином України, пана Харченка, ми знаємо, що його зараз немає на території, підконтрольній Україні. Якби він був на території, підконтрольній Україні, і ми би знали, де саме він, він би вже був у наручниках та сидів би в суді".

"Розслідування безпрецедентне та дуже складне, бо у слідчих немає доступу до місця події та до всіх свідків. Тому ця справа йде повільніше, ніж теоретично мало б відбуватися кримінальне розслідування".

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Що передувало:

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.

Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.

3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Нагадаємо,