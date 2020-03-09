Суд у справі MH17: в МЗС назвали склад делегації від України і розповіли деталі 

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Понеділок, 9 березня 2020, 09:05

Представляти позицію обвинувачення у судовому процесі над чотирма підозрюваними у катастрофі рейсу МН17 буде виключно прокуратура Нідерландів. 

Джерело: заступниця директора департаменту МЗС України з міжнародного права, учасниця української делегації Оксана Золотарьова у коментарі Hromadske 

Деталі: За словами Золотарьової, МЗС України у розслідуванні катастрофи лайнера займалося координацією загальної роботи, СБУ та представники Генпрокуратури — опитували свідків, прослуховували телефонні перехоплення та віддивлялися відео з камер.

Делегація України, яка прибула до Нідерландів, складається з представників Генпрокуратури - заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, який очолив Спільну слідчу групу, заступника голови СБУ, посла України у Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова та безпосередньо Оксани Золотарьової. 

Пряма мова Золотарьової: "Представляти позицію обвинувачення буде прокуратура Королівства Нідерланди. Виключно вона. Решта — будуть надавати їй максимальну моральну підтримку". 

"Щодо одного з обвинувачених, який є громадянином України, пана Харченка, ми знаємо, що його зараз немає на території, підконтрольній Україні. Якби він був на території, підконтрольній Україні, і ми би знали, де саме він, він би вже був у наручниках та сидів би в суді". 

"Розслідування безпрецедентне та дуже складне, бо у слідчих немає доступу до місця події та до всіх свідків. Тому ця справа йде повільніше, ніж теоретично мало б відбуватися кримінальне розслідування". 

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Що передувало:  

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.

Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.

3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Нагадаємо, 

  • Суд над підозрюваними у збитті MH-17 розпочнеться 9 березня 2020 р. та розтягнеться на 25 тижнів. Графік судових засідань є таким: 9-13 березня 2020 року; 23-27 березня 2020 року; 8 червня — 3 липня 2020 року; 31 серпня — 13 листопада 2020 року; 1 лютого — 26 березня 2021 року. Справу розглядатимуть троє суддів Окружного суду Гааги, засідання транслюватимуть наживо.
  • За оцінками юристів, судовий процес  по звинуваченню чотирьох причетних до катастрофи малайзійського авіалайнера MH-17 триватиме 4-5 років.

Теми: MH17 Нідерланди суд МЗС


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