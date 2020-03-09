Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд у справі MH17: в МЗС назвали склад делегації від України і розповіли деталі 

Понеділок, 9 березня 2020, 08:05
Суд у справі MH17: в МЗС назвали склад делегації від України і розповіли деталі 

Представляти позицію обвинувачення у судовому процесі над чотирма підозрюваними у катастрофі рейсу МН17 буде виключно прокуратура Нідерландів. 

Джерело: заступниця директора департаменту МЗС України з міжнародного права, учасниця української делегації Оксана Золотарьова у коментарі Hromadske 

Деталі: За словами Золотарьової, МЗС України у розслідуванні катастрофи лайнера займалося координацією загальної роботи, СБУ та представники Генпрокуратури — опитували свідків, прослуховували телефонні перехоплення та віддивлялися відео з камер.

Делегація України, яка прибула до Нідерландів, складається з представників Генпрокуратури - заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, який очолив Спільну слідчу групу, заступника голови СБУ, посла України у Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова та безпосередньо Оксани Золотарьової. 

Пряма мова Золотарьової: "Представляти позицію обвинувачення буде прокуратура Королівства Нідерланди. Виключно вона. Решта — будуть надавати їй максимальну моральну підтримку". 

"Щодо одного з обвинувачених, який є громадянином України, пана Харченка, ми знаємо, що його зараз немає на території, підконтрольній Україні. Якби він був на території, підконтрольній Україні, і ми би знали, де саме він, він би вже був у наручниках та сидів би в суді". 

"Розслідування безпрецедентне та дуже складне, бо у слідчих немає доступу до місця події та до всіх свідків. Тому ця справа йде повільніше, ніж теоретично мало б відбуватися кримінальне розслідування". 

Читайте також: 

За два кроки від Гааги: чого чекати від першого суду про збитий Боїнг MH17

Що передувало:  

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.

Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.

3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Нагадаємо, 

  • Суд над підозрюваними у збитті MH-17 розпочнеться 9 березня 2020 р. та розтягнеться на 25 тижнів. Графік судових засідань є таким: 9-13 березня 2020 року; 23-27 березня 2020 року; 8 червня — 3 липня 2020 року; 31 серпня — 13 листопада 2020 року; 1 лютого — 26 березня 2021 року. Справу розглядатимуть троє суддів Окружного суду Гааги, засідання транслюватимуть наживо.
  • За оцінками юристів, судовий процес  по звинуваченню чотирьох причетних до катастрофи малайзійського авіалайнера MH-17 триватиме 4-5 років.

"Українська правда" в Threads

Теми: MH17НідерландисудМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
Усі новини...
Реклама: