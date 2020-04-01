В Україні залишилась одна область, де не виявили коронавірус
Миколаївська область – останній регіон України в якому офіційно не підтвердили випадок захворювання на новий коронавирус.
Джерело: Миколаївська обласна державна адміністрація
Дослівно: "Станом на 22.00 31 березня в Миколаївській області не зареєстровано підтверджених випадків COVID-19.
Наразі в інфекційних стаціонарах на лікуванні знаходиться 5 людей з підозрою на COVID-19, аналізи який в роботі".
Нагадаємо:
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 31 березня в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19.
- Перший випадок захворювання на коронавірус в Україні було зафіксовано 3 БЕРЕЗНЯ у Чернівцях, зараз в регіоні 00 хворих.
- Перші два випадки захворювання на COVID-19 у Києві виявили 16 БЕРЕЗНЯ, зараз в столиці 00 хворих.
- 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
- Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.
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Передісторія:
- У світі з 855 007 випадків захворювання новим коронавірусом 42 032 особи померло від ускладнень, спричинених хворобою.
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