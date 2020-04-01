В Україні залишилась одна область, де не виявили коронавірус

Миколаївська область – останній регіон України в якому офіційно не підтвердили випадок захворювання на новий коронавирус.

Джерело: Миколаївська обласна державна адміністрація

Дослівно: "Станом на 22.00 31 березня в Миколаївській області не зареєстровано підтверджених випадків COVID-19.

Наразі в інфекційних стаціонарах на лікуванні знаходиться 5 людей з підозрою на COVID-19, аналізи який в роботі".

Нагадаємо:

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 31 березня в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19.

Перший випадок захворювання на коронавірус в Україні було зафіксовано 3 БЕРЕЗНЯ у Чернівцях, зараз в регіоні 00 хворих.

у Чернівцях, зараз в регіоні 00 хворих. Перші два випадки захворювання на COVID-19 у Києві виявили 16 БЕРЕЗНЯ , зараз в столиці 00 хворих.

, зараз в столиці 00 хворих. 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.

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Передісторія:

У світі з 855 007 випадків захворювання новим коронавірусом 42 032 особи померло від ускладнень, спричинених хворобою.

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