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Коронавірус: кожен третій не хоче, аби українців повертали після закриття кордонів

Середа, 1 квітня 2020, 13:06
Коронавірус: кожен третій не хоче, аби українців повертали після закриття кордонів

Кожен третій у країні не хотів аби українців з іноземних держав повертали після закриття кордонів у зв’язку із поширенням коронавірусу у світі.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 25-30 березня

Дослівно: "34% вважають, що влада повинна повертати усіх громадян додому після закриття кордону, 24% вважають, що потрібно повертати, але вибірково. 34% взагалі вважають, що взагалі не потрібно нікого повертати після закриття кордону".

Деталі: При цьому 53% опитаних переконані, що влада, подаючи інформацію про поширення коронавірусу, применшує ситуацію. 21% вважає, що ця інформація об’єктивна, 11% переконані, що в цій інформації є перебільшення.

Що було раніше: З 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. Українці зможуть повернутись з-за кордону на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або на власному автотранспорті.

За даними МЗС, станом на вечір 28 березня в Україну за сприяння дипустанов повернулися 129 716 громадян

Наразі ще 11 тис. 350 українців звернулися до МЗС і чекають на повернення в Україну.

Чому це важливо: Громадяни, які повертаються з-за кордону, мають пройти обов’язкову 14-денну обсервацію. Значна частина хворих на COVID-19 в Україні - це люди, які нещодавно повернулися з-за кордону або контактні з ними особи.

 

Опитування проводилося у дві хвилі: I хвиля: 25-27 березня, ІІ хвиля: 28-30 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом телефонного інтерв'ю. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.).

Помилка репрезентативності не більше 4%.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:

  • Станом на 10.00 1 квітня в Україні загалом підтвердили 669 випадків з них 17 випадків – летальні, 10 людей одужали.
  • Станом на ранок 1 квітня у світі з 860 793 випадків захворювання 178 378 осіб одужали та 42 354 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусопитуваннясоціологіякордон
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