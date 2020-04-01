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Попри заборону в Києві відкрили ринок, в КМДА відреагували

Середа, 1 квітня 2020, 17:43
Попри заборону в Києві відкрили ринок, в КМДА відреагували

КМДА звернулась з вимогою припинити торгівлю до власників продуктового ринку в Печерському районі Києва.

Джерело: заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак у Facebook.

Пряма мова: "Роботу ринків у Києві на період карантину тимчасово припинено Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і може бути дозволено в разі внесення змін у рішення Комісії. Поки таких змін не має!".

Деталі: Слончак повідомив, що Департамент промисловості та розвитку підприємництва вже направив відповідний лист на РДА задля негайного впливу на власників ринку на Печерську, який попри заборону відновив роботу.

Що було раніше: Перший заступник голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова опублікувала у facebook фото на яких видно, що на Печерському ринку поновлена торгівля.

Вона підкреслила, що їжа на прилавках нічим не прикрита, а продавці працюють без масок.

"Досить шастать" - ні, не чули. Сьогодні Віталій Кличко заперечив постанові МОЗ, яка дозволила частково відновити...

Опубліковано Olga Chervakova Середа, 1 квітня 2020 р.

31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

Наступного дня на брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що продуктові ринки у столиці не відкриватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації з коронавірусом.

Передісторія: 

  • В Україні із 12 березня до 24 квітня запровадили карантин. Міста позакривали усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрили, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює.
  • 25 березня на селекторній нараді з міськими головами обласних центрів та головами ОДА президент Володимир Зеленський заявив, що навіть в умовах карантину не можна лишати людей без можливості купляти продукти харчування, тому у містечках, де продовольчі ринки є єдиним джерелом їжі, закривати їх не потрібно. Зеленський попросив знайти вихід.

"Українська правда" в Threads

Теми: Київкарантинкоронавірус
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