Голови фракцій і керівництво Ради зібрались на засідання

Вранці 10 квітня триває засідання голів фракцій та груп з керівництвом Верховної Ради.

Джерело: нардеп, перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в Facebook

Пряма мова: "Почалось засідання голів фракцій та груп з керівництвом Парламенту. Поки обговорюємо питання бюджету".

Деталі: За словами Железняка, окрім керівництва фракцій та ради, голів профільних комітетів, на засіданні присутні прем’єр-міністр та міністр фінансів.

Що було раніше: 9 квітня Железняк заявив, що фракція "Голос" буде наполягати на внесенні банківського законопроєкту (№2571-д – ред.) в порядок денний наступної позачергової сесії Ради.

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