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Голови фракцій і керівництво Ради зібрались на засідання

П'ятниця, 10 квітня 2020, 10:00
Голови фракцій і керівництво Ради зібрались на засідання

Вранці 10 квітня триває засідання голів фракцій та груп з керівництвом Верховної Ради.

Джерело: нардеп, перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в Facebook

Пряма мова: "Почалось засідання голів фракцій та груп з керівництвом Парламенту. Поки обговорюємо питання бюджету".

Деталі: За словами Железняка, окрім керівництва фракцій та ради, голів профільних комітетів, на засіданні присутні прем’єр-міністр та міністр фінансів.

Що було раніше: 9 квітня Железняк заявив, що фракція "Голос" буде наполягати на внесенні банківського законопроєкту (№2571-д – ред.) в порядок денний наступної позачергової сесії Ради. 

Знати більше: Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
  • До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
  • МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
  • Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.
  • Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться орієнтовно 13 квітня.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаГолос
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