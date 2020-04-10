Голови фракцій і керівництво Ради зібрались на засідання
П'ятниця, 10 квітня 2020, 10:00
Вранці 10 квітня триває засідання голів фракцій та груп з керівництвом Верховної Ради.
Джерело: нардеп, перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в Facebook
Пряма мова: "Почалось засідання голів фракцій та груп з керівництвом Парламенту. Поки обговорюємо питання бюджету".
Деталі: За словами Железняка, окрім керівництва фракцій та ради, голів профільних комітетів, на засіданні присутні прем’єр-міністр та міністр фінансів.
Що було раніше: 9 квітня Железняк заявив, що фракція "Голос" буде наполягати на внесенні банківського законопроєкту (№2571-д – ред.) в порядок денний наступної позачергової сесії Ради.
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Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
- До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
- МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
- Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.
- Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться орієнтовно 13 квітня.
Українська правда