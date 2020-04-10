Председатели фракций и руководство Рады собрались на заседание
Утром 10 апреля проходит заседание глав фракций и групп с руководством Верховной Рады.
Источник: нардеп, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook
Прямая речь: "Началось заседание глав фракций и групп с руководством парламента. Пока обсуждаем вопросы бюджета".
Детали: По словам Железняка, кроме руководства фракций и Рады, председателей профильных комитетов, на заседании присутствуют премьер-министр и министр финансов.
Что было раньше: 9 апреля Железняк заявил, что фракция "Голос" будет настаивать на внесении банковского законопроекта (№2571-д – ред.) в порядок дня следующей внеочередной сессии Рады.
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Предыстория:
- 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
- Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.
- Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля.