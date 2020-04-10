Председатели фракций и руководство Рады собрались на заседание

Утром 10 апреля проходит заседание глав фракций и групп с руководством Верховной Рады.

Источник: нардеп, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook

Прямая речь: "Началось заседание глав фракций и групп с руководством парламента. Пока обсуждаем вопросы бюджета".

Детали: По словам Железняка, кроме руководства фракций и Рады, председателей профильных комитетов, на заседании присутствуют премьер-министр и министр финансов.

Что было раньше: 9 апреля Железняк заявил, что фракция "Голос" будет настаивать на внесении банковского законопроекта (№2571-д – ред.) в порядок дня следующей внеочередной сессии Рады.

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