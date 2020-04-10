Председатели фракций и руководство Рады собрались на заседание

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Пятница, 10 апреля 2020, 10:00

Утром 10 апреля проходит заседание глав фракций и групп с руководством Верховной Рады.

Источник: нардеп, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook

Прямая речь: "Началось заседание глав фракций и групп с руководством парламента. Пока обсуждаем вопросы бюджета".

Детали: По словам Железняка, кроме руководства фракций и Рады, председателей профильных комитетов, на заседании присутствуют премьер-министр и министр финансов.

Что было раньше: 9 апреля Железняк заявил, что фракция "Голос" будет настаивать на внесении банковского законопроекта (№2571-д – ред.) в порядок дня следующей внеочередной сессии Рады. 

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Предыстория:

  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
  • При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.
  • Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада Голос


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