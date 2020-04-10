У Росії за добу виявили майже 2 тисячі хворих на коронавірус

У Росії майже 12 тисяч осіб захворіли на коронавірусну інфекцію.

Джерело: оперативний штаб Росії по боротьбі з COVID-19

Деталі: Російський штаб повідомляє про 11917 випадків захворювання. За добу виявили коронавірус у 1786 осіб.

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Водночас, за даними штабу РФ, 29 осіб захворіли в окупованому Криму, жертв немає.

Таким чином, наразі в РФ захворіли 11888 осіб, з них 94 – померли, понад 790 – вилікувалися.

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