В России за сутки обнаружили почти 2 тысячи больных коронавирусом

В России почти 12 000 человек заболели коронавирусной инфекцией.

Источник: оперативный штаб России по борьбе с COVID-19

Детали: Российский штаб сообщает о 11917 случаях заболевания. За сутки обнаружили коронавирус в 1786 человек.

В то же время, по данным штаба РФ, 29 человек заболели в оккупированном Крыму, жертв нет.

Таким образом, сейчас в РФ заболели 11888 человек, из них 94 - умерли, более 790 - вылечились.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: