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В России за сутки обнаружили почти 2 тысячи больных коронавирусом

Пятница, 10 апреля 2020, 11:17
В России за сутки обнаружили почти 2 тысячи больных коронавирусом

В России почти 12 000 человек заболели коронавирусной инфекцией.

Источник: оперативный штаб России по борьбе с COVID-19

Детали: Российский штаб сообщает о 11917 случаях заболевания. За сутки обнаружили коронавирус в 1786 человек.

В то же время, по данным штаба РФ, 29 человек заболели в оккупированном Крыму, жертв нет.

Таким образом, сейчас в РФ заболели 11888 человек, из них 94 - умерли, более 790 - вылечились.

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Напомним:

  • 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса, а затем продолжил "каникулы" до конца апреля.
  • С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
  • 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах, в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.

Украинская правда

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Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019
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