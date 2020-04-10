Мер Запоріжжя отримав повістку за порушення карантину, але ще пручається

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 13:47
Дезінфекція транспорту у Запоріжжі

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк отримав повістку через порушення карантинних обмежень, проте він все одно домагається від Кабінету міністрів розширення переліку осіб, які можуть користуватися громадським транспортом.

Джерело: Facebook-пост Буряка

Пряма мова: "Сьогодні зранку до мене в кабінет завітали правоохоронці та вручили повістку за порушеною кримінальною справою. Останнім часом це стало майже звичним явищем. Причина в тому, що міська влада нібито не виконала постанову Кабінету міністрів щодо зупинення громадського транспорту в місті.

Коли мені передали повістку, я спитав: як бути з людьми, які мають їздити на життєво необхідні процедури, зокрема гемодіаліз? Що робити запоріжцям, які повинні доглядати за паралізованими чи хворими літніми батьками? Й таких людей сотні. Відповіді я не отримав, але передав силовикам ваші повідомлення та коментарі, які ви мені з цього приводу писали.

Повістка так повістка. Якщо крім заведення таких справ правоохоронцям більше немає, що робити, то в мене, навпаки, роботи дуже багато.

На жаль, кількість інфікованих коронавірусом у місті зростає – на сьогоднішній ранок у нас вже 20 підтверджених випадків. На щастя, важких хворих немає, п’ятеро людей вже одужали та виписані з лікарні".

Деталі: Буряк заявив, що "як і обіцяв, підняв перед прем’єр-міністром питання щодо розширення переліку осіб, які можуть користуватися громадським транспортом".

За його словами, оперативний штаб щодня вирішує нагальні питання; комунальники продовжують дезінфікувати дороги, зупинки, парки, сквери, дитячі майданчики, лавки; управителі – обробляти під’їзди та прибудинкові території.

Тим часом медики виконують свою роботу в посиленому режимі, а соціальні працівники доставляють продуктові набори самотнім і маломобільним людям, додав мер Запоріжжя.

Передісторія:

  • 5 квітня міський голова Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що міський транспорт у Запоріжжі продовжить працювати, попри посилення урядом карантинних заході: у нього можна заходити лише в масці чи респіраторі.
  • 6 квітня Буряк повідомив, що з 8 квітня проїзд у громадському транспорті міста буде все ж за перепустками.
  • 7 квітня президент Володимир Зеленський повідомив меру Запоріжжя, що ним уже займаються СБУ і МВС, оскільки він порушив постанову уряду і дозволив у місті рух громадського транспорту.

Теми: карантин Запоріжжя місцева влада коронавірус


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