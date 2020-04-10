Мер Запоріжжя отримав повістку за порушення карантину, але ще пручається
Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк отримав повістку через порушення карантинних обмежень, проте він все одно домагається від Кабінету міністрів розширення переліку осіб, які можуть користуватися громадським транспортом.
Джерело: Facebook-пост Буряка
Пряма мова: "Сьогодні зранку до мене в кабінет завітали правоохоронці та вручили повістку за порушеною кримінальною справою. Останнім часом це стало майже звичним явищем. Причина в тому, що міська влада нібито не виконала постанову Кабінету міністрів щодо зупинення громадського транспорту в місті.
Коли мені передали повістку, я спитав: як бути з людьми, які мають їздити на життєво необхідні процедури, зокрема гемодіаліз? Що робити запоріжцям, які повинні доглядати за паралізованими чи хворими літніми батьками? Й таких людей сотні. Відповіді я не отримав, але передав силовикам ваші повідомлення та коментарі, які ви мені з цього приводу писали.
Повістка так повістка. Якщо крім заведення таких справ правоохоронцям більше немає, що робити, то в мене, навпаки, роботи дуже багато.
На жаль, кількість інфікованих коронавірусом у місті зростає – на сьогоднішній ранок у нас вже 20 підтверджених випадків. На щастя, важких хворих немає, п’ятеро людей вже одужали та виписані з лікарні".
Деталі: Буряк заявив, що "як і обіцяв, підняв перед прем’єр-міністром питання щодо розширення переліку осіб, які можуть користуватися громадським транспортом".
За його словами, оперативний штаб щодня вирішує нагальні питання; комунальники продовжують дезінфікувати дороги, зупинки, парки, сквери, дитячі майданчики, лавки; управителі – обробляти під’їзди та прибудинкові території.
Тим часом медики виконують свою роботу в посиленому режимі, а соціальні працівники доставляють продуктові набори самотнім і маломобільним людям, додав мер Запоріжжя.
Передісторія:
- 5 квітня міський голова Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що міський транспорт у Запоріжжі продовжить працювати, попри посилення урядом карантинних заході: у нього можна заходити лише в масці чи респіраторі.
- 6 квітня Буряк повідомив, що з 8 квітня проїзд у громадському транспорті міста буде все ж за перепустками.
- 7 квітня президент Володимир Зеленський повідомив меру Запоріжжя, що ним уже займаються СБУ і МВС, оскільки він порушив постанову уряду і дозволив у місті рух громадського транспорту.