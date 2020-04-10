Мэр Запорожья получил повестку за нарушение карантина, но еще сопротивляется

3494 просмотра
Пятница, 10 апреля 2020, 13:47
Дезинфекция транспорта в Запорожье

Городской глава Запорожья Владимир Буряк получил повестку из-за нарушения карантинных ограничений, однако он все равно добивается от Кабинета министров расширение перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом.

Источник: Facebook-пост Буряка

Прямая речь: "Сегодня утром ко мне в кабинет пришли правоохранители и вручили повестку по возбужденному уголовному делу. В последнее время это стало почти привычным явлением. Причина в том, что городские власти якобы не выполнила постановление Кабинета министров о приостановлении общественного транспорта в городе.

Когда мне передали повестку, я спросил: как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно необходимые процедуры, в частности гемодиализ? Что делать запорожцам, которые должны ухаживать за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни. Ответа я не получил, но передал силовикам ваши сообщения и комментарии, которые вы мне по этому поводу писали.

Повестка так повестка. Если кроме заведение таких дел правоохранителям больше нечего делать, у меня, наоборот, работы очень много.

К сожалению, количество инфицированных коронавирусом в городе растет – на сегодняшнее утро у нас уже 20 подтвержденных случаев. К счастью, тяжелых больных нет, пять человек уже выздоровели и выписаны из больницы".

Детали: Буряк заявил, что "как и обещал, поднял перед премьер-министром вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом".

По его словам, оперативный штаб ежедневно решает насущные вопросы; коммунальщики продолжают дезинфицировать дороги, остановки, парки, скверы, детские площадки, скамейки; управляющие – обрабатывать подъезды и придомовые территории.

Тем временем медики выполняют свою работу в усиленном режиме, а социальные работники доставляют продуктовые наборы одиноким и маломобильным людям, добавил мэр Запорожья.

Предыстория:

  • 5 апреля городской глава Запорожья Владимир Буряк сообщил, что городской транспорт в Запорожье продолжит работать, несмотря на усиление правительством карантинных мероприятий: в него можно заходить только в маске или респираторе.
  • 6 апреля Буряк сообщил, что с 8 апреля проезд в общественном транспорте города будет все же по пропускам.
  • 7 апреля президент Владимир Зеленский сообщил мэру Запорожья, что им уже занимаются СБУ и МВД, поскольку он нарушил постановление правительства и разрешил движение общественного транспорта в городе.

Темы: карантин Запорожье местная власть коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Италия продлит карантин до начала мая - СМИ 10 апреля 2020, 13:52
На Волыни и Закарпатье запретили выходить из дома на выходных 10 апреля 2020, 13:42
Резвый антициклон выгонит непогоду, как полицейский бегуна из парка – синоптик 10 апреля 2020, 13:29
Все новости
Главные новости
Коронавирус победила пожилая пациентка с патологией в Виннице
На Волыни и Закарпатье запретили выходить из дома на выходных
Резвый антициклон выгонит непогоду, как полицейский бегуна из парка – синоптик
Чорновол сообщили о подозрении в поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году и смерти человека
Все новости
технологии

Рекомендации о том, как эффективно работать в ZOOM

Видео

Танцевальные ролики американского врача всколыхнули сеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!