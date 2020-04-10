Мэр Запорожья получил повестку за нарушение карантина, но еще сопротивляется

Городской глава Запорожья Владимир Буряк получил повестку из-за нарушения карантинных ограничений, однако он все равно добивается от Кабинета министров расширение перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом.

Источник: Facebook-пост Буряка

Прямая речь: "Сегодня утром ко мне в кабинет пришли правоохранители и вручили повестку по возбужденному уголовному делу. В последнее время это стало почти привычным явлением. Причина в том, что городские власти якобы не выполнила постановление Кабинета министров о приостановлении общественного транспорта в городе.

Когда мне передали повестку, я спросил: как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно необходимые процедуры, в частности гемодиализ? Что делать запорожцам, которые должны ухаживать за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни. Ответа я не получил, но передал силовикам ваши сообщения и комментарии, которые вы мне по этому поводу писали.

Повестка так повестка. Если кроме заведение таких дел правоохранителям больше нечего делать, у меня, наоборот, работы очень много.

К сожалению, количество инфицированных коронавирусом в городе растет – на сегодняшнее утро у нас уже 20 подтвержденных случаев. К счастью, тяжелых больных нет, пять человек уже выздоровели и выписаны из больницы".

Детали: Буряк заявил, что "как и обещал, поднял перед премьер-министром вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом".

По его словам, оперативный штаб ежедневно решает насущные вопросы; коммунальщики продолжают дезинфицировать дороги, остановки, парки, скверы, детские площадки, скамейки; управляющие – обрабатывать подъезды и придомовые территории.

Тем временем медики выполняют свою работу в усиленном режиме, а социальные работники доставляют продуктовые наборы одиноким и маломобильным людям, добавил мэр Запорожья.

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