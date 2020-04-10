Мэр Запорожья получил повестку за нарушение карантина, но еще сопротивляется
Городской глава Запорожья Владимир Буряк получил повестку из-за нарушения карантинных ограничений, однако он все равно добивается от Кабинета министров расширение перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом.
Источник: Facebook-пост Буряка
Прямая речь: "Сегодня утром ко мне в кабинет пришли правоохранители и вручили повестку по возбужденному уголовному делу. В последнее время это стало почти привычным явлением. Причина в том, что городские власти якобы не выполнила постановление Кабинета министров о приостановлении общественного транспорта в городе.
Когда мне передали повестку, я спросил: как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно необходимые процедуры, в частности гемодиализ? Что делать запорожцам, которые должны ухаживать за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни. Ответа я не получил, но передал силовикам ваши сообщения и комментарии, которые вы мне по этому поводу писали.
Повестка так повестка. Если кроме заведение таких дел правоохранителям больше нечего делать, у меня, наоборот, работы очень много.
К сожалению, количество инфицированных коронавирусом в городе растет – на сегодняшнее утро у нас уже 20 подтвержденных случаев. К счастью, тяжелых больных нет, пять человек уже выздоровели и выписаны из больницы".
Детали: Буряк заявил, что "как и обещал, поднял перед премьер-министром вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом".
По его словам, оперативный штаб ежедневно решает насущные вопросы; коммунальщики продолжают дезинфицировать дороги, остановки, парки, скверы, детские площадки, скамейки; управляющие – обрабатывать подъезды и придомовые территории.
Тем временем медики выполняют свою работу в усиленном режиме, а социальные работники доставляют продуктовые наборы одиноким и маломобильным людям, добавил мэр Запорожья.
Предыстория:
- 5 апреля городской глава Запорожья Владимир Буряк сообщил, что городской транспорт в Запорожье продолжит работать, несмотря на усиление правительством карантинных мероприятий: в него можно заходить только в маске или респираторе.
- 6 апреля Буряк сообщил, что с 8 апреля проезд в общественном транспорте города будет все же по пропускам.
- 7 апреля президент Владимир Зеленский сообщил мэру Запорожья, что им уже занимаются СБУ и МВД, поскольку он нарушил постановление правительства и разрешил движение общественного транспорта в городе.