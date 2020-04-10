Порошенко заступився за Чорновол: Обшуки – жахливий символ реваншу

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав обшуки у нардепа VIII скликання Тетяни Чорновол "жахливим символом реваншу" і закликав президента Володимира Зеленського зупинити "це свавілля".

Джерело: сайт парії з посиланням на Порошенка

Пряма мова: "Я звертаюся до влади, до президента – зупинити це свавілля, яке дискредитує Україну в очах всього світу.

Це сьогодні має жахливий символізм. Це означає перемогу антимайдану. Перемога сил реваншу. Я думаю, що дуже символічно, коли адвокат Януковича обшукує і видає підозру, і намагається заарештувати вдову героя АТО, матір 2 дітей, активістку Майдану, на яку було здійснено замах.

Коли вони випускають бійців Беркута, які розстрілювали Майдан, і заарештовують активістів Майдану".

Деталі: Порошенко назвав такі дії влади неприйнятними і пообіцяв, що не залишить це без реакції.

За його словами, ця справа супроводжується численними порушеннями закону, починаючи від рішення сумнозвісного Печерського суду, незважаючи на юрисдикцію Шевченківського суду для ДБР, і завершуючи тим, як проходив сам обшук і вилучення речей.

Що було раніше: 10 квітня, о 6 ранку, до помешкання Тетяни Чорновол під Києвом приїхали слідчі Державного бюро розслідувань й провели обшук у справі про смерть Володимира Захарова при підпалі офісу "Партії регіонів" (на Липській, 10 у Києві) 18 лютого 2014 року.

Слідчі ДБР повідомили Чорновол про підозру у вбивстві людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.

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