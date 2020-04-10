Порошенко заступився за Чорновол: Обшуки – жахливий символ реваншу
П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав обшуки у нардепа VIII скликання Тетяни Чорновол "жахливим символом реваншу" і закликав президента Володимира Зеленського зупинити "це свавілля".
Джерело: сайт парії з посиланням на Порошенка
Пряма мова: "Я звертаюся до влади, до президента – зупинити це свавілля, яке дискредитує Україну в очах всього світу.
Це сьогодні має жахливий символізм. Це означає перемогу антимайдану. Перемога сил реваншу. Я думаю, що дуже символічно, коли адвокат Януковича обшукує і видає підозру, і намагається заарештувати вдову героя АТО, матір 2 дітей, активістку Майдану, на яку було здійснено замах.
Коли вони випускають бійців Беркута, які розстрілювали Майдан, і заарештовують активістів Майдану".
Деталі: Порошенко назвав такі дії влади неприйнятними і пообіцяв, що не залишить це без реакції.
За його словами, ця справа супроводжується численними порушеннями закону, починаючи від рішення сумнозвісного Печерського суду, незважаючи на юрисдикцію Шевченківського суду для ДБР, і завершуючи тим, як проходив сам обшук і вилучення речей.
Що було раніше: 10 квітня, о 6 ранку, до помешкання Тетяни Чорновол під Києвом приїхали слідчі Державного бюро розслідувань й провели обшук у справі про смерть Володимира Захарова при підпалі офісу "Партії регіонів" (на Липській, 10 у Києві) 18 лютого 2014 року.
Слідчі ДБР повідомили Чорновол про підозру у вбивстві людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
Передісторія:
- За даними ЗМІ, під час штурму протестувальниками центрального офісу "Партії Регіонів" у центрі Києва 18 лютого 2014 року загинув інженер Володимир Захаров.
- Тетяна Чорновол була журналісткою й активною учасницею Євромайдану і "Революції Гідності" наприкінці 2013-го – початку 2014 років. Їй приписують проникнення в автомобіль СБУ з прослушкою та причетність до захоплення будівлі столичної влади. У грудні 2013 року її попереджали про можливий арешт.
- 25 грудня 2013 року на Чорновол вчинили замах на трасі під Києвом: біля села Гора чорний "Porsche Cayenne протаранив її Chevrolet Aveo, а потім молодики побили її до втрати свідомості й залишили в кюветі.
- Чорновол була депутатом Верховної Ради 8 скликання від партії "Народний фронт".