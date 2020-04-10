Порошенко заступился за Чорновол: Обыски – ужасный символ реванша
Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал обыски у нардепа VIII созыва Татьяны Черновол "ужасным символом реванша" и призвал президента Владимира Зеленского остановить "этот беспредел".
Источник: сайт парии со ссылкой на Порошенко
Прямая речь: "Я обращаюсь к власти, к президенту – остановите этот беспредел, который дискредитирует Украину в глазах всего мира.
Это сегодня ужасный символизм. Это означает победу антимайдана. Победа сил реванша. Я думаю, что очень символично, когда адвокат Януковича обыскивает и выдает подозрение, и пытается арестовать вдову героя АТО, мать 2 детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение.
Когда они выпускают бойцов Беркута, которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана".
Детали: Порошенко назвал такие действия власти неприемлемыми и пообещал, что не оставит это без реакции.
По его словам, это дело сопровождается многочисленными нарушениями закона, начиная от решения пресловутого Печерского суда, несмотря на юрисдикцию Шевченковского суда для ГБР, и заканчивая тем, как проходил сам обыск и изъятие вещей.
Что было раньше: 10 апреля, в 6 утра, в дом Татьяны Черновол под Киевом приехали следователи Государственного бюро расследований и провели обыск по делу о смерти Владимира Захарова при поджоге офиса "Партии регионов" (на Липской 10 в Киеве) 18 февраля 2014 года.
Следователи ГБР сообщили Чорновол о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году. У нее также изъяли одежду, которую она носила во время "Революции достоинства".
Она назвала это репрессиями и попыткой переписать "историю Майдана".
Предыстория:
- По данным СМИ, во время штурма протестующими центрального офиса "Партии Регионов" в центре Киева 18 февраля 2014 погиб инженер Владимир Захаров.
- Татьяна Черновол была журналисткой и активной участницей Евромайдана и "Революции Достоинства" в конце 2013-го – начале 2014 годов. В декабре 2013 года ее предупреждали о возможном аресте.
- 25 декабря 2013 года Черновол сильно избили на трассе под Киевом и оставили в кювете без сознания.
- Чорновол была депутатом Верховной Рады 8 созыва от партии "Народный фронт".