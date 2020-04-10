Порошенко заступился за Чорновол: Обыски – ужасный символ реванша

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал обыски у нардепа VIII созыва Татьяны Черновол "ужасным символом реванша" и призвал президента Владимира Зеленского остановить "этот беспредел".

Источник: сайт парии со ссылкой на Порошенко

Прямая речь: "Я обращаюсь к власти, к президенту – остановите этот беспредел, который дискредитирует Украину в глазах всего мира.

Это сегодня ужасный символизм. Это означает победу антимайдана. Победа сил реванша. Я думаю, что очень символично, когда адвокат Януковича обыскивает и выдает подозрение, и пытается арестовать вдову героя АТО, мать 2 детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение.

Когда они выпускают бойцов Беркута, которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана".

Детали: Порошенко назвал такие действия власти неприемлемыми и пообещал, что не оставит это без реакции.

По его словам, это дело сопровождается многочисленными нарушениями закона, начиная от решения пресловутого Печерского суда, несмотря на юрисдикцию Шевченковского суда для ГБР, и заканчивая тем, как проходил сам обыск и изъятие вещей.

Что было раньше: 10 апреля, в 6 утра, в дом Татьяны Черновол под Киевом приехали следователи Государственного бюро расследований и провели обыск по делу о смерти Владимира Захарова при поджоге офиса "Партии регионов" (на Липской 10 в Киеве) 18 февраля 2014 года.

Следователи ГБР сообщили Чорновол о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году. У нее также изъяли одежду, которую она носила во время "Революции достоинства".

Она назвала это репрессиями и попыткой переписать "историю Майдана".

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