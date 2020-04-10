Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва

П'ятниця, 10 квітня 2020, 15:25
Забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва
Укрінформ

Повітря, забруднене пожежами в Чернобильській зоні, досягне Києва в п’ятницю, але небезпеки здоров'ю не несе.

Джерело: Центр ядерної безпеки

Дослівно: "Відповідно до прогнозних розрахунків на 10.04.2020, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас будуть проходити через Іванківський, Бородянський та Вишгородський райони Київської області та м. Київ.

Прогнозовані концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря м. Києва можуть сягати декількох мБк/м3. Ці концентрації не становлять загрози життю та здоров’ю населення та є у 100 і більше разів нижчими від допустимого рівня, встановленого НРБУ-97, який дорівнює 800 мБк/м3".

Деталі: Станом на ранок 10 квітня, окремі зони пожежі маюли місце у Денисовицькому, Котовському, Корогодському лісництвах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення.

Передісторія:

  • За даними ДСНС, від початку року пожежі знищили майже 18 тисяч гектарів екосистем, пожежники закликають не палити сухої трави, бо якщо ситуація зі загоряннями не зміниться, то до кінця року вигорить вся країна.
  • Зокрема з 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції в результаті умисного підпалу трави "заради забави".

Українська правда
Теми: пожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
пожежа
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
Усі новини...
Реклама: