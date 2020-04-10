Забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва
Повітря, забруднене пожежами в Чернобильській зоні, досягне Києва в п’ятницю, але небезпеки здоров'ю не несе.
Джерело: Центр ядерної безпеки
Дослівно: "Відповідно до прогнозних розрахунків на 10.04.2020, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас будуть проходити через Іванківський, Бородянський та Вишгородський райони Київської області та м. Київ.
Прогнозовані концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря м. Києва можуть сягати декількох мБк/м3. Ці концентрації не становлять загрози життю та здоров’ю населення та є у 100 і більше разів нижчими від допустимого рівня, встановленого НРБУ-97, який дорівнює 800 мБк/м3".
Деталі: Станом на ранок 10 квітня, окремі зони пожежі маюли місце у Денисовицькому, Котовському, Корогодському лісництвах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення.
Передісторія:
- За даними ДСНС, від початку року пожежі знищили майже 18 тисяч гектарів екосистем, пожежники закликають не палити сухої трави, бо якщо ситуація зі загоряннями не зміниться, то до кінця року вигорить вся країна.
- Зокрема з 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції в результаті умисного підпалу трави "заради забави".