Забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва

Повітря, забруднене пожежами в Чернобильській зоні, досягне Києва в п’ятницю, але небезпеки здоров'ю не несе.

Джерело: Центр ядерної безпеки

Дослівно: "Відповідно до прогнозних розрахунків на 10.04.2020, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас будуть проходити через Іванківський, Бородянський та Вишгородський райони Київської області та м. Київ.

Прогнозовані концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря м. Києва можуть сягати декількох мБк/м3. Ці концентрації не становлять загрози життю та здоров’ю населення та є у 100 і більше разів нижчими від допустимого рівня, встановленого НРБУ-97, який дорівнює 800 мБк/м3".

Деталі: Станом на ранок 10 квітня, окремі зони пожежі маюли місце у Денисовицькому, Котовському, Корогодському лісництвах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення.

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