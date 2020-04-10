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Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух попадет в Киев

Пятница, 10 апреля 2020, 15:25
Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух попадет в Киев
Укринформ

Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, достигнет Киева в пятницу, но опасности для здоровья не несет.

Источник: Центр ядерной безопасности

Дословно: "В соответствии с прогнозными расчетами на 10.04.2020, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и. Киев.

Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г. Киева могут достигать нескольких мБк/м3. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/м3".

Детали: По состоянию на утро 10 апреля, отдельные зоны пожара имели место в Денисовицком, Котовском, Корогодском лесничествах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Предыстория:

  • По данным ГСЧС, с начала года пожары уничтожили почти 18 тысяч гектаров экосистем, пожарные призывают не жечь сухую траву, потому что если ситуация с возгораниями не изменится, то к концу года выгорит вся страна.
  • В частности с 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить пожар, возникший, по данным полиции в результате умышленного поджога травы "ради забавы".

Украинская правда

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Темы: пожар
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