Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух попадет в Киев
Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, достигнет Киева в пятницу, но опасности для здоровья не несет.
Источник: Центр ядерной безопасности
Дословно: "В соответствии с прогнозными расчетами на 10.04.2020, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и. Киев.
Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г. Киева могут достигать нескольких мБк/м3. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/м3".
Детали: По состоянию на утро 10 апреля, отдельные зоны пожара имели место в Денисовицком, Котовском, Корогодском лесничествах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.
Предыстория:
- По данным ГСЧС, с начала года пожары уничтожили почти 18 тысяч гектаров экосистем, пожарные призывают не жечь сухую траву, потому что если ситуация с возгораниями не изменится, то к концу года выгорит вся страна.
- В частности с 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить пожар, возникший, по данным полиции в результате умышленного поджога травы "ради забавы".