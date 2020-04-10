В РФ заявили о "стрессе" Минздрава и готовят почти 100 тысяч коек для больных COVID-19
Российской системе здравоохранения в условиях пандемии не хватает средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких.
Источник: глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире российского телевидения, которого цитирует Интерфакс.
Прямая речь: "Мы видим, что все системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов, это средства индивидуальной защиты и аппараты искусственной вентиляции легких".
Детали: По словам чиновника, в связи с этим началась "мобилизация". Первоочередной задачей он назвал меры, призванные уберечь всю систему здравоохранения и не испытывать ее "на прочность".
По словам Мурашко, в России сейчас оборудуют дополнительно 94 500 коек для больных с коронавирусом, "есть вариант усиления этого количества".
При этом не менее 30% коек должны быть обеспечены аппаратами ИВЛ.
Что было раньше: По данным на утро 10 апреля, в России было зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, суточный прирост составил 1786 человек (+ 17,6%).
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Напомним:
- 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса, а затем продолжил "каникулы" до конца апреля.
- С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
- 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах, в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.