В РФ заявили о "стрессе" Минздрава и готовят почти 100 тысяч коек для больных COVID-19

Российской системе здравоохранения в условиях пандемии не хватает средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Источник: глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире российского телевидения, которого цитирует Интерфакс.

Прямая речь: "Мы видим, что все системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов, это средства индивидуальной защиты и аппараты искусственной вентиляции легких".

Детали: По словам чиновника, в связи с этим началась "мобилизация". Первоочередной задачей он назвал меры, призванные уберечь всю систему здравоохранения и не испытывать ее "на прочность".

По словам Мурашко, в России сейчас оборудуют дополнительно 94 500 коек для больных с коронавирусом, "есть вариант усиления этого количества".

При этом не менее 30% коек должны быть обеспечены аппаратами ИВЛ.

Что было раньше: По данным на утро 10 апреля, в России было зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, суточный прирост составил 1786 человек (+ 17,6%).

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Напомним: