ДБР відреагувало на випад Авакова
П'ятниця, 10 квітня 2020, 19:26
У Державному бюро розслідувань відповіли на критику міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і заявили, що відомство працює поза політикою.
Джерело: коментар агентству "Інтерфакс-Україна" від ДБР щодо заяви Авакова
Нагадаємо: Глава МВС заступився за нардепа VIII скликання Тетяну Чорновол, якій 10 квітня ДБР повідомило про підозру у вбивстві людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
Дослівна заява бюро: "ДБР перебуває поза політикою.
Оцінку обґрунтованості підозри дає суд. Слідчий і прокурор у кримінальному провадженні є самостійними і ухвалюють рішення зважаючи на зібрані докази та обставини справи".
Передісторія:
- У п'ятницю вранці співробітники ДБР провели обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в керівництві підпалом офісу "Партії регіонів" у лютому 2014 року, унаслідок чого загинула людина.
- У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозр у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу. Аваков зазначив, що Бабіков був адвокатом екс-президента України (2010-2014) Віктора Януковича. "Ви наплювали на конфлікт інтересів як керівник ДБР й інспірували справу проти Тетяни Чорновол", - написав Аваков на своїй сторінці у соцмережі Facebook.