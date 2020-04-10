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ДБР відреагувало на випад Авакова

П'ятниця, 10 квітня 2020, 19:26
ДБР відреагувало на випад Авакова

У Державному бюро розслідувань відповіли на критику міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і заявили, що відомство працює поза політикою.

Джерело: коментар агентству "Інтерфакс-Україна" від ДБР щодо заяви Авакова

Нагадаємо: Глава МВС заступився за нардепа VIII скликання Тетяну Чорновол, якій 10 квітня ДБР повідомило про підозру у вбивстві людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.

Дослівна заява бюро: "ДБР перебуває поза політикою.

Оцінку обґрунтованості підозри дає суд. Слідчий і прокурор у кримінальному провадженні є самостійними і ухвалюють рішення зважаючи на зібрані докази та обставини справи".

Передісторія:

  • У п'ятницю вранці співробітники ДБР провели обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в керівництві підпалом офісу "Партії регіонів" у лютому 2014 року, унаслідок чого загинула людина.
  • У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозр у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу. Аваков зазначив, що Бабіков був адвокатом екс-президента України (2010-2014) Віктора Януковича. "Ви наплювали на конфлікт інтересів як керівник ДБР й інспірували справу проти Тетяни Чорновол", - написав Аваков на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковДБРЧорновол Тетяна
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