ДБР відреагувало на випад Авакова

У Державному бюро розслідувань відповіли на критику міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і заявили, що відомство працює поза політикою.

Джерело: коментар агентству "Інтерфакс-Україна" від ДБР щодо заяви Авакова

Нагадаємо: Глава МВС заступився за нардепа VIII скликання Тетяну Чорновол, якій 10 квітня ДБР повідомило про підозру у вбивстві людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.

Дослівна заява бюро: "ДБР перебуває поза політикою.

Оцінку обґрунтованості підозри дає суд. Слідчий і прокурор у кримінальному провадженні є самостійними і ухвалюють рішення зважаючи на зібрані докази та обставини справи".

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