ГБР отреагировало на выпад Авакова

В Государственном бюро расследований ответили на критику министра внутренних дел Арсена Авакова и заявили, что ведомство работает вне политики.

Источник: комментарий агентству "Интерфакс-Украина" от ГБР относительно заявления Авакова

Напомним: Глава МВД заступился за нардепа VIII созыва Татьяну Чорновол, которой 10 апреля ГБР сообщило о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

Дословное заявление бюро: "ГБР находится вне политики.

Оценку обоснованности подозрения дает суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решение с учетом собранных доказательств и обстоятельств дела".

Предыстория: