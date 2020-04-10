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ГБР отреагировало на выпад Авакова

Пятница, 10 апреля 2020, 19:26
ГБР отреагировало на выпад Авакова

В Государственном бюро расследований ответили на критику министра внутренних дел Арсена Авакова и заявили, что ведомство работает вне политики.

Источник: комментарий агентству "Интерфакс-Украина" от ГБР относительно заявления Авакова

Напомним: Глава МВД заступился за нардепа VIII созыва Татьяну Чорновол, которой 10 апреля ГБР сообщило о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

Дословное заявление бюро: "ГБР находится вне политики.

Оценку обоснованности подозрения дает суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решение с учетом собранных доказательств и обстоятельств дела".

Предыстория:

  • В пятницу утром сотрудники ГБР провели обыск в доме Чорновол. Ей сообщили о подозрении в руководстве поджогом офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.
  • В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков назвал подозрение Чорновол в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу. Аваков отметил, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича.
  • "Вы наплевали на конфликт интересов как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол", - написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook.

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Темы: АваковГБРЧерновол Татьяна
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