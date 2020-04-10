Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заступився за нардепа VIII скликання Тетяну Чорновол, якій 10 квітня ДБР повідомило про підозру у вбивстві людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.

Джерело: Facebook-сторінка міністра 10 квітня

Пряма мова: "Адвокат Януковича, пан Бібіков (йдеться про заступника директора ДБР Олександра Бабікова - ред). Ви наплювали на конфлікт інтересів, як керівник ДБР і інспірували справу проти Тетяни Чорновіл - особистого ворога Януковича. Справи немає, є тільки ваша жага помсти.

Пан Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року – я такий же як Таня – приходьте до мене, чекаю. Спробуйте.

А краще підіть до біса з держслужби, або до Януковича назад".

Деталі: Міністр пише, що йому соромно, що в Україні допустили справу проти Чорновол: "Таня була на Майдані, як сотні тисяч українців".

Він пише, що Чорновол "талановитий журналіст, емоційний політик" і навіть її друзі часто зляться на неї через жорстку риторики: "Так, Таня така - вона лазить через паркани і говорить те, що думає, не добираючи слів і за це, як доросла людина відповідає. І нормально, але карати Таню підлістю не можна".

Міністр вважає дії проти Чорновол "неадекватними і ганебними".

Аваков написав, що екс-нардеп проводила на передовій в найгарячіших точках весь час: "До Києва поверталася вибивати зброю для підрозділів, медикаменти і оснащення".

Він додав, що підписував наказ про відправку її чоловіка на фронт, а потім всі оплакували його загибель. За його словами, Чорновол відмовилася від квартири, як вдова загиблого - "навіщо нам зайве. Буду жити і далі в хаті з дітьми і батьками".

Що було раніше: 10 квітня, о 6 ранку, до помешкання Тетяни Чорновол під Києвом приїхали слідчі Державного бюро розслідувань й провели обшук у справі про смерть Володимира Захарова при підпалі офісу "Партії регіонів" (на Липській, 10 у Києві) 18 лютого 2014 року.

Слідчі ДБР повідомили Чорновол про підозру у вбивстві людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.

Вона назвала це репресіями і спробою переписати "історію Майдану".

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